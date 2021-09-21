IDC: дефицит чипов закончится к середине 2022 года, а в 2023-м может возникнуть переизбыток

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Специалисты аналитической компании IDC подготовили свежий прогноз относящийся к рынку полупроводниковой продукции.

Согласно оценке аналитиков, по итогам 2021-го рынок полупроводников вырастет на 17,3% год к году. Для сравнения, по итогам 2020 года мировые поставки полупроводников увеличились на 10,8%.

В IDC отмечают, что сейчас производственные мощности загружены под завязку и не справляются со спросом на отдельные виды продукции — например, микросхемы для автомобильной промышленности. При этом в IDC отмечают улучшение ситуации в отдельных сегментах и прогнозируют, что к середине 2022 года ситуация на рынке полупроводниковой продукции полностью нормализуется (производство догонит спрос), а в 2023 году, когда заработают новые линии, высока вероятность проблемы переизбытка производства.

Прогнозируемый рост выручки по разным категориям полупроводников:

микросхемы 5G — +128%;

мобильные телефоны в целом — +28,5%;

игровые консоли — +34%;

ноутбуки — +11,8%;

умная техника для дома — +20%;

носимые устройства — +21%;

автомобильные чипы — +22,8%;

серверное оборудование — +24,6%.

По прогнозу аналитиков IDC, к 2025 году объем мирового рынка полупроводников достигнет 600 миллиардов долларов при среднегодовом росте на уровне 5,3%.

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В начале сентября финансовый директор AMD спрогнозировал улучшение ситуации с доступностью видеокарт к 2022 году, тогда как генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на недавнем отчете заявил, что дефицит сохранится вплоть до 2023 года. В Intel тоже не ожидают нормализации спроса и предложения вплоть до 2023 года.