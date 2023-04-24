«Конец истории». Скарлетт Йоханссон говорит, что не будет сниматься в фильмах Marvel, а Гвинет Пэлтроу не исключает своего возвращения в роли Пеппер

Актрисы Скарлетт Йоханссон и Гвинет Пэлтроу во время разговора в подкасте «The Goop Podcast» обсудили свои будущие роли и возможность возвращения в фильмы Marvel.

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Йоханссон, которая дебютировала как Черная Вдова в «Железном человеке 2», а позже исполнила главные роли в «Мстителях» и «Черной вдове» 2021 года, говорит, что, вероятно, завершила работу во вселенной Marvel.

«Я будто сделала все, что должна была сделать», — сказала актриса в ответ на вопрос Пэлтроу.

Скарлетт описала работу над «Мстителями», как «летний лагерь для взрослых»:

«Работать в «Мстителях» было очень весело. Мне было 26 лет, я была одинокой, это было весело», – отметила актриса, но добавила, что «с этой историей покончено».

Пэлтроу не исключила своего возвращения – в 2008 году она сыграла Вирджинию «Пеппер‎» Поттс в «Железном человеке» и повторила роль в сиквелах истории о Тони Старке и фильме «Мстители».

«Я думаю, ты можешь вернуться в какой-то момент», – сказала Йоханссон Пэлтроу, на что та пошутила: «Действительно? 64-летняя Пеппер Поттс? Как здорово».

Гвинет Пэлтроу также похвалила в разговоре президента Marvel Studios Кевина Файга, отметив, что он «хорош во всем».

«Он любитель кино и действительно фанат», – подтвердила Йоханссон.

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Выход «Черной вдовы» с Йоханссон был отложен из-за пандемии – однако позже дебютировал одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Актриса тогда подала иск, утверждая, что фильму в ее сделке был гарантирован эксклюзивный прокат на большом экране. В жалобе было указано, что в Disney пытались «переделать сделку», компания параллельно отрицала, что заплатила Йоханссон за роль $20 млн. В конце концов, иск удалось урегулировать.

«Я счастлива, что удалось решить наши разногласия с Disney. Невероятно горжусь работой, которую мы делали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в последующие годы», — сказала Йоханссон тогда в заявлении.

Йоханссон сейчас ведет переговоры о главной роли в новом ромкоме Нэнси Мейерс для Netflix с бюджетом $130-150 млн. В центре сюжета фильма с кодовым названием Paris Paramount — история молодой талантливой сценаристки и режиссера, которая влюбляется в своего коллегу-продюсера. Также участие в проекте могут принять Пенелопа Крус, Майкл Фассбендер и Оуэн Уилсон.

Источник: THR