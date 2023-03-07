Скарлетт Йоханссон и Пенелопа Крус ведут переговоры о ролях в новом ромкоме Нэнси Майерс для Netflix с бюджетом в $130-150 млн

Netflix ведет переговоры со Скарлетт Йоханссон, Пенелопой Крус, Майклом Фассбендерем и Оуэном Уилсоном о съемках в новом фильме Нэнси Майерс.

Легенда ромкомов Нэнси Майерс выступит в роли сценариста, режиссера и продюсера нового фильма для Netfix с рабочим (или кодовым) названием Paris Paramount. В центре сюжета — молодая талантливая сценаристка и режиссер, которая влюбляется в своего коллегу-продюсера. Пара создает несколько успешных фильмов, прежде чем прекратить романтические и профессиональные отношения. Тем не менее экс-любовники снова встретятся, чтобы создать высококачественный проект и попытаться разобраться в своих чувствах в рабочем хаосе.

Проект немного автобиографичный — Майерс пробыла почти 20 лет в отношениях с продюсером и режиссером Чарльзом Шайером, прежде чем развестись в 1999 году. Они встретились в Голливуде и работали вместе над лентами «Спасти рядового Райана», «Ловушка для родителей», «Отец невесты».

Paris Paramount может получить один из крупнейших бюджетов среди ромкомов — $130-150 млн, а также мощный звездный состав. Сообщается, что в шоу могут принять участие Скарлетт Йоханссон и Пенелопа Крус (которые уже появлялись вместе в американо-испанском фильме «Вики Кристина Барселона» 2008 года), а также Майкл Фассбендер и Оуэн Уилсон.

Netflix объявила о фильме в апреле прошлого года, и главную роль изначально должна была сыграть Дженнифер Лоуренс. Теперь ее место может занять Йоханссон, которая стала звездой боевиков после роли «Черной вдовы» в фильмах Marvel, включая отдельную ленту, выпущенную в 2021 году.

Обладательница премии «Оскар» 2009 года за лучшую женскую роль второго плана в «Вики Кристина Барселона» Пенелопа Крус начала карьеру в фильмах легендарного испанского режиссера Педро Альмодовара, а также отличилась в ряде американских фильмов — «Ванильное небо», «Убийство в «Восточном экспрессе».

Ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер номинирован на «Оскар» за роли в фильмах «12 лет рабства» и «Стив Джобс», а также известен по серии «Люди Х». Оуэн Уилсон снялся в «Знакомстве с родителями», «Шанхайском полдне», «Марли и я».

Предыдущая работа Майерс «Стажер» с Робертом де Ниро и Энн Хэтэуэй вышла в 2015 году. В 2017 году она продюсировала фильм «Снова дома», сценарий к которому написала ее дочь Холли Майерс-Шайер.

«У меня перерыв», — сказал Майерс в интервью в 2019 году и пожаловалось на исчезновение комедий со средним бюджетом с рынка. Среди ее работ также «Чего хотят женщины» и «Отпуск по обмену».

Источник: THR, Collider