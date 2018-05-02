Кабмин обновил программу предоставления ЖКХ-субсидий: площадь не более 120 кв.м, автомобиль не моложе 5 лет, учет доходов от аренды недвижимости, регистрация в центре занятости и т.д.

Недавно мы написали о том, как украинской семье отменили субсидию на ЖКХ, узнав о покупке гаджетов Apple почти на 200 тыс. грн. На внеочередном заседании КабМин одобрил решение о внесении ряда дополнительных изменений в программу, которые должны сократить случаи подобных злоупотреблений.

Напомним, что начиная со следующего отопительного сезона (то есть с осени текущего года) субсидии будут выдаваться «живыми» деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства. Таким образом монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности, а также потребует более тщательной проверки получателей субсидии, чтобы обеспечить помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

В крупных городах нередки случаи сдачи квартир в аренду со своеобразным бонусом — оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют при этом транспортные средства или другие предметы роскоши. Теперь если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию решено не назначать. Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах — в новой графе «другие доходы».

Есть помещения, которые выходят за рамки среднестатистических и относятся к категории «премиум-класса». Тем не менее до недавнего времени на них также оформлялись субсидии — на основании того, что там фиктивно прописывались одинокие пенсионеры с минимальной пенсией. С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Некоторые работающие за границей украинцы обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь же тем, кто действительно является безработным, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А тем людям трудоспособного возраста, кто претендует на субсидию, но не регистрируется как безработный, потому что на самом деле работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты «автоматом» будут считать доход в три прожиточных минимума (на данный момент — 5286 гривен).

В Минсоцполитики убеждены, что данные меры будут стимулировать украинцев к официальному трудоустройству, будет способствовать детенизации и устранению социальной несправедливости, когда субсидию на самом деле получают люди с достаточно высокими доходами. С целью стимулирования энергосбережения также с 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление — 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Так как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же — до 1 сентября — подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность. Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Подавляющему большинству граждан, получающих субсидии и не имеющих недавно приобретенных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, — в общем это примерно 80-85% нынешних получателей субсидий — по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты. Соответственно, в связи с введением новых правил нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидий только около 15% граждан.

Источник: Минсоцполитики