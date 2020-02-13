Кабмин: Украинцы смогут проверять качество органических продуктов через смартфон благодаря решению об открытии реестров

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Украинские поклонники ЗОЖ скоро смогут быстро и легко проверить подлинность продуктов и действительность маркировки «органическая продукция». Сделать это можно будет с телефона или компьютера, соответствующее решение правительство Украины приняло на вчерашнем заседании.

Для этого все реестры для внедрения рынка органического производства, а это Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала откроют для свободного доступа.

Соответственно, данными базами смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

В результате потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о продуктах, а именно:

о производителях органической продукции;

об органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации продуктов органического производства;

о наличии органических семян и посадочного материала.

Напомним, что в прошлом году в Украине стартовали продажи «растительного мяса» Beyond Meat, купить или попробовать его уже можно в десятках магазинов и ресторанов Киева.

Источник: КМУ