Где попробовать/купить растительное мясо Beyond Meat. Онлайн-карта со всеми заведениями и торговыми точками

Сейчас самый известный производитель растительного мяса в мире — американская компания Beyond Meat. В конце прошлого года растительное мясо Beyond Meat добралось и до Украины. Реагируя на высокий спрос, компания «Вэст Милз», выступающая официальным дистрибьютором Beyond Meat в Украине, быстро начала экспансию на розницу. Теперь же команда Beyond Meat решила максимально облегчить желающим покупку продукта, создав специальную онлайн-карту (конечно же, на базе API Google Maps) отметив все точки в столице, где можно попробовать блюда или купить растительное мясо Beyond Meat.

Итак, на данный момент блюда с растительным мясом Beyond Meat есть в меню 38-ми ресторанов Киева, а купить/заказать бургерные котлеты и колбаски Beyond Meat для собственного приготовления можно в 41-м месте. Все точки отмечены на карте.

В «Вэст Милз» отмечают, что достичь этого результата команде удалось за два с половиной месяца, а план на этот год — увеличить число заведений и точек как минимум в 10 раз. То есть, да, скоро купить Beyond Meat будет еще проще. О планах расширения продаж на регионы в «Вэст Милз» пока не говорят.

Источник: Сооснователь «Вэст Милз» Станислав Луцкович