Качественные рендеры и видео c трехмерной моделью смартфона OnePlus 7T

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Ресурс PriceBaba с подачи инсайдера @OnLeaks опубликовал серию рендеров смартфона OnePlus 7T, который, как ожидается, будет представлен 26 сентября вместе с первым умным телевизором компании OnePlus TV. Они подтверждают наличие на задней панели круглого блока камеры с тремя датчиками, показанного ранее на эскизах.

Основная камера в OnePlus 7T размещена по центру, а сами датчики выстроены горизонтально и разделены линиями, образующими два угла. Под ними располагается вспышка с двумя светодиодами. Задняя панель выполнена из стекла.

Спереди сохранился каплевидный вырез для фронтальной камеры и плоский экран. По слухам, скругление углов на экране ожидается в Pro-версии. Новинка получит дисплей Optic AMOLED диагональю 6,4 дюйма. Судя по изображениям, все порты и кнопки остались на своих местах. Размеры смартфона составляют 161,2×74,5×8,3 мм.

На текущий момент о технических характеристиках OnePlus 7T мало что известно. Устройству приписывают чипсет Snapdragon 855 Plus, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ накопителя без возможности расширения внутренней памяти. Также предполагается наличие экранного сканера отпечатков пальцев и функции разблокировки по лицу. Смартфон будет работать на операционной системе OxygenOS на базе Android 9 Pie, которая, вероятно, получит обновление до Android 10 вскоре после запуска. По словам источников, ожидается ещё и специальная версия OnePlus 7T McLaren «Senna» Edition с премиальными материалами.

Источник: Pricebaba