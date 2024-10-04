Как Disney: тяжело пострадавшие в аварии Uber не могут судиться с компанией из-за заказа пиццы несовершеннолетней дочерью

Еще одна компания отказывает клиентам в праве судебного иска из-за тяжелых последствий ссылаясь на лицензионное соглашение. В прошлый раз это был Disney, сейчас это Uber.

Джон и Джорджия Макгинти, супруги из Нью-Джерси, ехали в такси Uber в марте 2022 года и попали в аварию. Оба выжили, но Джорджия провела неделю в отделении интенсивной терапии с переломом позвоночника и травмой живота, в то время как Джон получил «только» сломанные грудные кости и травму руки. Когда Макгинти пытались подать в суд, судья отказал, поскольку они якобы согласились с арбитражными оговорками из в условиях использования Uber, когда их несовершеннолетняя дочь заказала пиццу через Uber Eats.

«Мы считаем, что арбитражное положение, содержащееся в рассматриваемом соглашении, на которое согласилась Джорджия или ее несовершеннолетняя дочь, используя свой мобильный телефон, является действительным и подлежит исполнению».

«Как я мог когда-либо подумать, что моя способность защищать свои конституционные права на судебное разбирательство будет уничтожена, если я закажу еду?», — говорит Джон. «Мы в ужасе от решения суда: такая крупная корпорация, как Uber, может избежать судебного иска со стороны пострадавших потребителей из-за того, что договорные формулировки похоронены в десятичной странице пользовательского соглашения по услугам, не связанным с той, которая привела к травмам потребителей. … Содержание, формат и презентация — десятки страниц на экране iPhone во время заказа еды — не позволяют кому-либо понять, от каких прав они потенциально отказываются или насколько серьезными могут быть последствия», — заявили Макгинти.

Арбитраж не означает, что супруги останутся ни с чем. Однако это более непредсказуемый процесс, который часто склоняется в пользу крупных корпораций. Правила предоставления доказательств намного более мягкие, а потерпевшие не могут обжаловать решение арбитра. Невозможно знать, присудит ли арбитр им достаточно денег, чтобы покрыть значительный медицинский долг, который они накопили во время восстановления после травм.

Ситуация знакомая: раньше Disney попыталась отказать в иске о смерти от аллергической реакции на еду в ресторане Disney World. Компания утверждала, что иск невозможен из-за похожих условий обслуживания Disney+. Однако Disney изменила свою позицию из-за огласки в прессе. Журналисты различных изданий выражают надежду, что этот случай также заставит Uber уступить.

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Источники: Jalopnik, Independent, BBC