Иск к Apple на 5 млн фунтов — жена ушла от бизнесмена из-за сообщений проституткам, которые он считал удаленными

Английский бизнесмен подал в суд на Apple: его жена нашла «удаленные» сообщения на семейном iMac и подала на развод. Это и неудивительно — сообщения были адресованы секс-работницам.

Истец утверждает, что Apple не сообщила пользователям, что удаление сообщений на одном устройстве не удаляет его со всех связанных устройств. Мужчина, желающий остаться анонимным, использовал iMessage для общения с секс-работницами и считал, что навсегда стер эти сообщения со своего iPhone.

Однако сообщения все еще были доступны на iMac из-за синхронизацию с Apple ID. Бизнесмен утверждает, что Apple не уведомила пользователей, что удаление сообщения на одном устройстве не удаляет его со всех связанных устройств.

«Если вам скажут, что сообщение удалено, вы имеете право считать, что оно удалено», — считает истец.

Обнаружение этих сообщений побудило его жену подать на развод, который стоил ему более £5 млн. Описывая развод как болезненный и тяжелый, он считает, что более рациональный разговор мог бы спасти его брак, если бы сообщения не были обнаружены столь жестоко.

Бизнесмен требует взыскать с Apple £5 млн и имеет целью превратить свой иск к Apple на коллективный для тех, кто столкнулся с подобными проблемами. Он утверждает, что к этой ситуации привело отсутствие ясности относительно удаления сообщений.

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Истец предположил, что более понятные сообщения от Apple, такие как «Эти сообщения удаляются только на этом устройстве», могли бы предотвратить это недоразумение. Его адвокат Саймон Уолтон, говорит:

«Apple не объяснила пользователям, что происходит с сообщениями, которые они отправляют и получают и, что важно, удаляют».

Уолтон подчеркнул, что iPhone сообщает пользователям о том, что «сообщения удалены», что, по его мнению, вводит в заблуждение, поскольку их все еще можно найти на других связанных устройствах. Он хочет услышать отзывы других клиентов Apple, которые столкнулись с подобными проблемами.

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Источник: The Times

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