Как флаг Украины: институт Pantone назвал новые главные цвета 2022 года

В конце 2021 года институт цвета Pantone выбрал главным трендом следующего года цвет Very Peri, назвав его новым оттенком синего с фиолетово-красными подтонами (17-3938). После вторжения рф в Украину Pantone выбрал новые главные цвета 2022 года. Это желтый и голубой — цвета украинского флага: «свободный» синий и «энергичный» желтый. В качестве иллюстрации Pantone добавил фотографию подсолнухов на фоне голубого неба.

Институт Pantone определяет главный цвет с 2000 года. Pantone Color Institute является исследовательским центром компании Pantone, занимающимся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, такие как мода, полиграфия, дизайн, реклама, кино и пр.