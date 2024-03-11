Как тебе такое, OpenAI? Илон Маск откроет исходный код для своего чатбота Grok

На прошлой неделе Маск подал в суд на OpenAI с обвинениями в отказе от первоначальной миссии «разрабатывать ИИ на благо человечества» в пользу заработка денег.

Миллиардер также критиковал конкурентов (у Маска есть собственная ИИ-компания xAI) за отказ от публикации открытого исходного кода разработок — и взамен анонсировал открытие кода для своего чат-бота Grok.

«На этой неделе xAI откроет исходный код Grok», — написал Маск в заметке на X.

Этот шаг позволит общественности экспериментировать с кодом, лежащим в основе технологии xAI. Meta, к примеру открыла исходный код к своей LLaMa 2, а Google предлагает для сторонних разработчиков доступ к коду модели ИИ под названием Gemma.

Reuters тем временем отмечает, что хотя и технология открытого кода может ускорить инновации, она может быть использована террористами для создания химического оружия или даже развития сознательного суперинтеллекта вне контроля человека.

В прошлом году Маск заявлял, что хочет создать «третью сторону», которая могла бы наблюдать за фирмами, разрабатывающими искусственный интеллект. В поисках альтернативы OpenAI и Google миллиардер запустил xAI, чтобы создать «искусственный интеллект, который ищет правду». В декабре стартап выпустил чат-бот Grok для подписчиков Premium+ X.

Ранее в подкасте Лекса Фридмана Маск заявлял:

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«Слово «open» в OpenAI означает открытый код, и она была создана как некоммерческая организация с открытым исходным кодом. А теперь она закрыта для максимальной прибыли».

В OpenAI тем временем ответили на иск Маска, опубликовав внутреннюю переписку, в которой миллиардер (он был соучредителем OpenAI) поддерживал создание коммерческой организации. Илон также предлагал компании слияние с Tesla, стремился к полному контролю и хотел получить должность гендиректора. В OpenAI говорят, что после того, как предложение Маска отклонили, он оставил проект и не предоставил обещанного финансирования в размере почти $1 млрд — впоследствии стартап «запартнерился» с Microsoft и выпустил ChatGPT.

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