Как использовать Galaxy Ring? Samsung советует «выбросить из карманов магниты» и не поднимать тяжелый вес

Думали, просто купили и надели? На самом деле все сложнее.

Samsung недавно презентовала свой новый носимый гаджет — смарт-кольцо Galaxy Ring. Этот гаджет обладает рядом уникальных функций, но также требует особого ухода и правильного использования для максимальной эффективности.

Одной из ключевых особенностей смарт-кольца Galaxy Ring является его способность считать шаги. Однако эта функция может работать некорректно, если рядом есть магниты. Компания предупреждает, что держание магнита или магнитного предмета в руке, на которой носят смарткольцо, может негативно повлиять на точность подсчета шагов.

Хранение Galaxy Ring также требует внимания. Если смарткольцо долго лежит в футляре, резиновые подушечки на подставке могут оставить легкие отпечатки на внутренней поверхности устройства. Хотя это не влияет на функциональность, стоит учитывать этот нюанс.

Samsung рекомендует не носить металлические кольца на том же или соседних пальцах со смарт-кольцом Galaxy Ring. Кроме того, производитель советует снимать устройство перед поднятием или работой с тяжелыми и твердыми предметами, чтобы предотвратить повреждения.

Особое внимание следует обратить на использование смарт-кольца во время физических упражнений. Компания предостерегает от ношения устройства во время работы с тренажерами, особенно во время подъема веса.

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«Использование Galaxy Ring во время силовых тренировок может привести к травмам руки», — предупреждает Samsung.

Даже при повседневном использовании на поверхности смарт-кольца могут появиться царапины и вмятины. Производитель отмечает, что такие повреждения не покрываются гарантией. Чтобы минимизировать риск повреждений, Samsung рекомендует носить Galaxy Ring на неосновной руке.

Источник: Phonearena, Samsung

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