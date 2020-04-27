Какие ТВ-каналы, сериалы и фильмы смотрят украинцы на карантине с помощью сервиса «Киевстар ТВ» [инфографика]





На прошлой неделе оператор мобильной связи «Киевстар» поделился карантинной статистикой использования мобильного интернета, а сегодня решил рассказать, что абоненты смотрят с помощью сервиса «Киевстар ТВ». В частности компания отметила, что за период карантина пользователи сервиса стали смотреть телеканалы на 30% больше, а фильмы из видеобиблиотеки – на 63% больше.

Предпочтение зрители отдают национальным телеканалам общего интереса. В тройке лидеров – 1+1 HD, Украина, СТБ. Среди тематических каналов наибольшей популярностью пользуются кино (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) и детские каналы («ПЛЮС ПЛЮС», Nick Jr., «Пиксель») — телепросмотр последних вырос на 18%. Такая тенденция вполне объяснима, так как детям дома скучно, а с начала карантина «Киевстар ТВ» открыл доступ к 6 детским каналам всем пользователям сервиса независимо от выбранного тарифа.

Кроме 150 телеканалов, платформа предоставляет большую видеобиблиотеку. Среди 7000 фильмов и сериалов абоненты «Киевстар ТВ» отдают предпочтение контенту украинского производства – за период карантина лидером по просмотрам стал мелодраматический сериал «Доктор Вера». Также в рейтинг вошли: программы «Мир наизнанку», «Лига смеха» и «Голос страны». Из фильмов иностранного производства популярными стали боевики «Отряд самоубийц» и «Форсаж: Хоббс и Шоу», мультфильмы «Пой» и «Секреты домашних животных – 2», а также серия фильмов о Гарри Поттере.

С помощью сервиса «Киевстар ТВ» можно также учиться, так как на платформе открыт доступ ко всем телеканалам, которые транслируют уроки, также они доступны в видеобиблиотеке. За 2,5 недели образовательные выпуски набрали более 251 тысяч просмотров. Причем зрительская активность прирастает, в среднем, на 28% от недели к неделе. Среди уроков, размещенных в видеобиблиотеке, наиболее популярными стали физкультура, английский для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов.

Источник: Киевстар