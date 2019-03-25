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Калькулятор Windows 10 научится решать графические уравнения. Это первое утвержденное Microsoft изменение после открытия исходного кода ПО
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Калькулятор Windows 10 научится решать графические уравнения. Это первое утвержденное Microsoft изменение после открытия исходного кода ПО

Калькулятор Windows 10 научится решать графические уравнения. Это первое утвержденное Microsoft изменение после открытия исходного кода ПО

7 марта Microsoft передала в руки сообщества Open Source фирменное приложение «Калькулятор», опубликовав на GitHub его исходный код. С тех пор сторонние разработчики в общей сложности предложили более тридцати различных улучшений для ПО. И вот сейчас стало известно о первом одобренном программным гигантом нововведении — вскоре в ПО появится режим решения графических уравнений.

Весьма иронично, что включить в функциональность ПО возможность решения графических уравнений предложил специалист Microsoft Дэйв Грочоки, который принадлежит к команде разработчиков ПО. Разработчик убежден, что функция графиков пригодится студентам, изучающим алгебру. В последнее время студенты в США все чаще проваливаются на экзаменах по алгебре. А без знания алгебры, как подчеркивает разработчик, невозможно постичь другие более сложные математические науки и стать успешным инженером.

Подавляющее большинство калькуляторов не умеют считать графические уравнения и добавление соответствующей функциональности сделает решение Microsoft еще привлекательнее на фоне остальных разработок. На данный момент эта функция все еще находится в стадии разработки и пока неясно, когда она станет доступна обычным пользователям, но коммиты на GitHub указывают, что пользователи смогут строить линейные, квадратные и экспоненциальные уравнения.

Источник: The Verge

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