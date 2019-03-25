Калькулятор Windows 10 научится решать графические уравнения. Это первое утвержденное Microsoft изменение после открытия исходного кода ПО

7 марта Microsoft передала в руки сообщества Open Source фирменное приложение «Калькулятор», опубликовав на GitHub его исходный код. С тех пор сторонние разработчики в общей сложности предложили более тридцати различных улучшений для ПО. И вот сейчас стало известно о первом одобренном программным гигантом нововведении — вскоре в ПО появится режим решения графических уравнений.

Весьма иронично, что включить в функциональность ПО возможность решения графических уравнений предложил специалист Microsoft Дэйв Грочоки, который принадлежит к команде разработчиков ПО. Разработчик убежден, что функция графиков пригодится студентам, изучающим алгебру. В последнее время студенты в США все чаще проваливаются на экзаменах по алгебре. А без знания алгебры, как подчеркивает разработчик, невозможно постичь другие более сложные математические науки и стать успешным инженером.

Подавляющее большинство калькуляторов не умеют считать графические уравнения и добавление соответствующей функциональности сделает решение Microsoft еще привлекательнее на фоне остальных разработок. На данный момент эта функция все еще находится в стадии разработки и пока неясно, когда она станет доступна обычным пользователям, но коммиты на GitHub указывают, что пользователи смогут строить линейные, квадратные и экспоненциальные уравнения.

Источник: The Verge