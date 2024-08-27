Канада вводит пошлину в 100% на китайские электромобили — накануне выхода BYD на местный рынок

Канада следует примеру США и Европы и вводит тариф в 100% на импортируемые из Китая электромобили, чтобы защитить производителей отечественных авто от наплыва дешевых конкурентов.

Интересно, что ограничение совпадает с выходом крупнейшего китайского производителя на канадский рынок. BYD уже обеспечил сильное присутствие в Мексике и планирует выйти в Северную Америку — и хотя официальных объявлений не было, Канада упоминается в заявке производителя к регуляторам.

BYD Canada якобы уже ведет переговоры с представителями правительства и выражает заинтересованность в открытии дилерских центров по всей стране.

Новые тарифы в 100% вступят в силу 1 октября 2024 года и распространятся на широкий спектр электрических авто и гибридов, включая легковой транспорт, автобусы и грузовики. В то же время новость не слишком приятная именно для Tesla, которая пока является основным автопроизводителем, продающим китайские электромобили в Канаде, тогда как остальные еще могут пересмотреть свои планы.

Импорт электромобилей из Китая в Канаду в 2023 году вырос на 460% до 44 356 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Tesla начала доставлять электромобили, изготовленные в Шанхае.

«Что важно, мы делаем это согласованно и параллельно с экономиками других стран мира», — сказал Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Посольство Китая в Канаде назвало этот шаг «актом политической доминации», добавив, что страна проигнорировала правила Всемирной торговой организации (ВТО).

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«Китай призывает Канаду уважать объективные факты, соблюдать правила ВТО, немедленно исправить свою ошибочную практику и воздерживаться от политизации экономических и торговых вопросов».

Китай является вторым по величине торговым партнером Канады, хотя все еще значительно отстает от США.

Ранее пошлину в 38% на китайские электромобили ввел ЕС (со спецусловиями для Tesla), тогда как США, как и Канада, с сентября введут 100% тариф.

Источник: arenaev