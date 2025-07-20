Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне

Съемки второй части финального сезона сериала «Ведьмак» продолжаются, и эта роль не оставляет сомнений относительно Туссента.

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Несмотря на то, что дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» до сих пор неизвестна, а Netflix, как отмечает Redanian Intelligence, «спит» вместо проведения маркетинговых мероприятий, утечки дают представление о будущих сериях. Не так давно мы писали о вероятности развития событий пятого сезона в Туссенте, из-за съемок среди пейзажей Южной Африки, которые удивительно напоминают солнечное герцогство. Теперь появилась информация об одном из его жителей.

Актер Энди Аполло, который играл в «Черном зеркале», получил роль рыцаря Рейнара де Буа-Фресне. Предварительно известно, что его можно будет увидеть в середине финального сезона.

В книгах Анджея Сапковского Рейнар был рыцарем Туссента, который впервые появляется за его пределами. Виин другие рыцари спасают Геральта и его команду от нападения. Сразу после этого Рейнар, а также Мильтон де Пейрак-Пейран, которого игроки «Ведьмак 3: Кровь и вино» хорошо знают, сопровождают героев в Боклер. Геральт и его друзья остаются там на несколько месяцев, и со временем Рейнар становится другом ведьмака.

Традиционно, учитывая значительное отклонение сериала от книг, трудно сказать, в каком именно контексте будет выступать персонаж. Но по крайней мере можно догадаться, что речь идет об указанных событиях. Ранее стало известно о другом касте «Ведьмака» — враче Шани, любимаой фанатами по книгам «Кровь эльфов», «Владычица озера», а геймерами — по первой игре The Witcher и дополнению «Каменные сердца» к The Witcher 3.