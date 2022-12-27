Джеймс Кэмерон подтвердил давнюю легенду о презентации фильма «Чужие» 1986 года — где намекал продюсерам на потенциальный заработок

Перед выходом фильма «Аватар: Путь воды» Кэмерон постоянно «обходил» СМИ, добросовестно продвигая свое творение. Представляя новые приключения Джейка Салли и Нейтири, режиссер также вспомнил свой фильм «Чужие» 1986 года и подтвердил давнюю легенду о том, что настолько был уверен в идее работы, что буквально «показал» продюсерам деньги.

Джеймс Кэмерон на волне славы после выхода фантастического боевика «Терминатор» в 1983 году встретился с руководителями 20th Century Fox и объявил об идее создать продолжение для хоррора Скотта Ридли «Чужой».

Согласно легенде, которую распространяли годами, Кэмерон презентовал сценарий перед продюсерами, а затем написал прямо на нем слово «Alien», добавил букву «S» в конце и перечеркнул ее двумя вертикальными линиями — таким образом она начала походить на значок доллара. Это был намек на будущий успех фильма и его кассовые сборы.

В рамках недавнего интервью с Кэмероном журнал Empire предоставил режиссеру список вопросов от других звезд киноиндустрии, в частности Гильермо дель Торо, Райана Джонсона, Харрисона Форда и Эдгара Райта. Именно Райт обратился к истории, связанной с презентацией «Чужих». Вот, что ответил Кэмерон:

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«Когда я собирался начать работу над «Чужими», то обедал с одним из продюсеров, который заявил: «Если фильм будет хорошим, Ридли получит гонорар, а если нет — это конец твоей карьеры». Я ответил: «Нуу, мне это нравится». Возможно, я был глупым фанатом, но я так ясно видел это в своей голове, что мне просто нужно было пойти и сделать это. И да, это правда. Я был на встрече с руководителем студии и исполнительными продюсерами, показал сценарий и на противоположной стороне последней страницы написал Alien. Тогда добавил S в конце и нарисовал две вертикальные линии через S. Возможно, это был рефлекс, когда они поняли, как тесно знак $ связан со словом «Чужой». А может быть, это была моя уверенность. Но они сказали мне «да».

«Чужие» оказались важным и коммерческим хитом для Кэмерона: бюджет фильма составлял 18,5 млн долларов, тогда как в прокате он собрал $86 млн только в США и $131 млн в международной кассе. Фильм был номинирован на 7 «Оскаров», включая номинацию «Лучшая актриса» для Сигурни Уивер. «Чужие» получили «Оскар» за «Лучший звуковой монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».

Напомним, ныне последний фильм Кэмерона «Аватар: Путь воды» транслируется в кинотеатрах. За первый уикенд проката «Аватар: Путь воды» собрал $134 млн в США и $435 млн по всему миру. Фильм стал третьей в мире премьерой по сборам на выходных за время пандемии COVID-19 – он уступает только картинам «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» с $442 млн и «Человек-паук: нет пути домой» с $600 млн. Внутри США «Аватар: Путь воды» вместе с «Бэтменом» стал пятой премьерой 2022 года по величине сборов.

Источник: Collider