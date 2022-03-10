КГГА и «Довженко-Центр» проведут кинопоказы на станциях метро, которые используют киевляне как укрытие

Департамент культуры КГГА совместно с государственным киноархивом «Довженко-Центр» анонсировали серию кинопоказов в киевском метрополитене. Организаторы надеются, что украинское кино сможет морально поддержать киевлян в эти трудные для Украины времена, отметили в Департаменте культуры.

С целью поддержания морального духа горожан столичный Департамент культуры и Довженко-Центр подготовили кинопроект в метро. В программу кинопоказов вошли ленты разного жанра и эпох – от фильмов ВУФКУ до современных, которые совсем недавно можно было увидеть в украинском прокате, например: «Лучшие выходные» или «Звезды по обмену». Подборка ориентирована на аудиторию всех возрастов и кинематографических пристрастий – для маленьких зрителей организаторы подготовили анимационные ленты, а также комедии и фестивальное кино для молодежи и взрослых.

«Последние две недели украинцы живут в настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы – слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты. Наша миссия как работников культуры – не только сохранить культурные ценности, но и усилить дух жителей Киева, что ради безопасности ночуют в метро», – отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Кроме «Довженко-Центра» фильмографию для показа предоставили и другие украинские кинокомпании – Film.ua и Артхаус Трафик. Организаторы отмечают, что программа может дополняться и призывает к сотрудничеству других игроков украинского кинорынка.

По состоянию на сегодняшний день показы запланированы на 14 станциях киевского метро, ​​а полноценно работают – «Сырец», «Дорогожичи», «Лукьяновская», «Площадь Льва Толстого» и «Дружбы Народов».