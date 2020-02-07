КГГА набрала 200 тестировщиков электронных билетов, которым бесплатно раздадут Kyiv Smart Card и попросят делиться впечатлениями в социалках

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Киевская городская государственная администрация запустила программу пользовательского тестирования электронных билетов Kyiv Smart Card. Для участие в тестировании отобрали 200 человек, которым бесплатно выдадут синие карточки и попросят рассказать о своих впечатлениях в социальных сетях. Тестирование инициировано Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с инициативой Kyiv Smart City.

Сегодня, 7 февраля 2020 года кандидаты, которые были отобраны для тестирования е-билета, получат подтверждение на свои электронные адреса. Набор 100 желающих на собственном опыте протестировать и рассказать о том, как работает электронный билет в городе, продолжался в течение недели.

«За первый час отбора мы получили более 100 заявок, а в течение недели — более 3 тысяч. Поэтому мы решили увеличить количество е-тестировщиков до двухсот. Все они бесплатно получат Kyiv Smart Card и письмо-инструкцию. Нашим условиям является использование различных видов общественного транспорта, внимание к технической стороне работы электронного билета и информирование киевлян в блогах о своих впечатлениях от сервиса. Таким образом мы хотим получить качественную обратную связь от пассажиров и совместно сделать единый электронный билет лучше и удобнее», — прокомментировал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Тестировщиков подобрали таким образом, чтобы в их число вошли различные категории пассажиров по возрасту, полу и регулярности использования общественного транспорта. При использовании е-билета их попросили обращать внимание на:

удобство во всех видах общественного транспорта;

скорость работы турникетов и валидаторов;

преимущества и недостатки;

экономию времени и средств;

доступность карточки в точках продаж;

оперативность и эффективность службы поддержки;

способы пополнения карты;

систему контроля карточки в приложении Kyiv Smart City.

О своих впечатлениях е-тестировщики будут рассказывать течение месяца в блогах в Facebook под хэштегом # ятестуюеквиток.

Напомним, что по последним данным полноценный запуск электронного билета Kyiv Smart Card в Киеве состоится 1 апреля 2020 года. В этот же день Киев упразднит раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта в пользу единой системы на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения, а Киевский метрополитен окончательно распрощается с жетонами.

Источник: КГГА