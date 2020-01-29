Киевский метрополитен окончательно распрощается с жетонами 1 апреля





На днях КГГА опубликовала проект распоряжения, предусматривающий переход на единую систему проездных в рамках внедрения многострадального электронного билета Kyiv Smart Card. Из проекта следовало, что жетоны планируют вывести из обращения. Теперь же «Киевский метрополитен» решил внести ясность касательно жетонов. Окончательно распрощаться со знаковым атрибутом теперь планируют 1 апреля.

То есть, последним днем, когда за проезд в киевском метро можно будет рассчитаться жетоном, станет 31 марта 2020 года. После этой даты вместо жетонов для разовых поездок будут использоваться QR-билеты.

Также предприятие подтвердило, что «зеленые» карточки с 1 апреля больше нельзя будет пополнить, а купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год — до 31 марта 2021 года.

Напомним, что Киевский метрополитен начал отказываться от жетонов еще в октябре 2016 года, изначально пообещав вывести их полностью из обращения до конца 2017 года. Администрация приняла несколько соответствующих инициатив, чтобы ускорить переход, а с 29 мая 2019 года на станциях Киевского метрополитена начали отключать автоматы для продажи жетонов. Но из-за задержки с внедрением многострадального единого электронного билета Kyiv Smart Card с отказом от жетонов пришлось подождать. И вот сейчас время пришло. Да, киевское метро уже никогда не будет таким, как прежде.

Источник: Киевский метрополитен