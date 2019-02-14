КГГА отчиталась о первых результатах внедрения «электронного билета»: весь общественный транспорт (1326 единиц) оснащен валидаторами, пассажиры приобрели более 2000 карт Kyiv Smart Card, опытная эксплуатация завершится осенью 2019 года

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Киевская городская государственная администрация отчиталась о текущем состоянии процесса по внедрению электронного билета в общественном транспорте столицы. Так, уже сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте можно с помощью единого билета, транспортной карточки Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», бумажного билета с QR-кодом или QR-кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина.

Для того, чтобы осуществить оплату в салоне наземного транспорта, нужно поднести карточку или билет к валидатору, а в метрополитене — к считывающему устройству на турникете. На сегодняшний день приобрели и пользуются транспортной карточкой Kyiv Smart Card уже около 2 тысяч киевлян.

«По состоянию на 13 февраля 2019 весь наземный муниципальный транспорт уже оборудован бортовыми компьютерами и валидаторами. Валидаторами оборудованы 1326 единиц наземного транспорта. В 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизировано 76 турникетов — они обозначены надписью Kyiv Smart Card. Впоследствии к оплате проезда мы планируем подключить и расчет банковской карточкой», — отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Он рассказал, что приобрести Kyiv Smart Card уже можно на станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна». Продажу карточек на других станциях метро планируют начать в ближайшее время.

Пополнить карту Kyiv Smart Card можно в Личном кабинете киевлянина, в кассах указанных десяти станций метрополитена и в боксах самообслуживания Ibox. Впоследствии приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП «Киевский метрополитен» и на станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить — в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone .

«А вот льготники должны оформить «Муниципальную «Карточку киевлянина». Ее могут получить те, у кого есть льготы на выплаты из бюджета Киева, кто официально трудоустроен в столице, перемещенные лица, которые стоят на учете в Киеве, учащиеся школ и вузов, а также их родители и опекуны. Для получения карты необходимо подать заявку в банк-участник проекта «Ощадбанк» и предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карточки, документ о предоставлении льгот (при наличии). Подчеркиваю, что во время валидации льготниками в транспорте «Карточки киевлянина» — деньги за проезд не взимаются», — пояснил Юрий Назаров.

Он добавил, что валидация «Карточки киевлянина» необходима для учета количества льготных перевозок. Так, по словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, за февраль 2019 года было провалидовано 1,7 млн льготных перевозок. С помощью транспортной карты было совершено более 7 тыс. платных перевозок.

Проверяют факт оплаты пассажиром транспортной услуги контроллеры с помощью специального прибора инспекции. Так, при осуществлении контроля оплаты проезда контроллер переводит систему и транспортные терминалы в режим контроля и специальным прибором проверяет факт оплаты пассажиром транспортной услуги перевозчика.

«Когда вы подносите карту к валидатору, вы получаете сообщение, что проход разрешен и вы можете воспользоваться услугами транспорта. Есть группа контролеров, у них есть считывающие устройства, они заходят в транспортное средство (в настоящее время блокируется бортовой компьютер и, конечно, валидаторы), берут вашу карточку, подносят к считывающему устройству, и становится понятно, вы оплатили поездку или нет», — пояснил Юрий Назаров.

Как подчеркнул директор Департамента, опытную эксплуатацию электронного билета планируют закончить осенью 2019 года, до этого времени киевляне могут продолжать пользоваться и жетонами, и талонами для проезда в наземном транспорте.

Источник: КГГА