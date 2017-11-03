КГГА: Первый общественный транспорт с электронными билетами появится в Киеве до конца текущего года, а полностью систему развернут в первой половине 2018 года

Киевская городская государственная администрация заявила, что первые единицы общественного транспорта с электронной системой оплаты выйдут на маршруты уже до конца текущего года, а полное внедрение системы будет завершено в первой половине 2018 года.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис, отметив, что внедрение электронного билета существенно снизит уровень коррупции в сфере коммунальных перевозок.

“Уже до конца года будут запущены первые единицы транспорта, оборудованные системой, а до середины 2018 года системой будут оснащены все единицы транспорта” – отметил Геннадий Плис.

Напомним, что тендер на внедрение в Киеве системы электронного билета был объявлен в начале сентября текущего года. В конце октября тендер успешно завершился победой компании “Амрита Комплексные решения”, которая обязалась выполнить все работы за 365 млн гривен, тогда как ее конкурент по тендеру “АйТи-Солюшнс” предложил сделать это за 366,5 млн гривен, а первоначальная сумма тендера составляла 460 млн гривен.

За эту сумму «Киевпастранс» получит 1500 комплектов систем для установки в транспортных средствах и 300 приборов инспекции для кондукторов и контролеров. Поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года, оставшиеся 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года.

Напомним, что 17 января 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта, что открыло возможность для реализации подобных проектов.

Источник: Новое Время