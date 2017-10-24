Тендер на внедрение в Киеве системы электронного билета завершен, победитель пообещал реализовать проект за 365 млн грн (на 95 млн дешевле, чем планировалось)

Тендер «Киевпастранса» в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте, выиграло ООО «Амрита Комплексные решения». Компания обязалась выполнить все работы за 365 млн гривен, тогда как ее конкурент по тендеру «АйТи-Солюшнс» предложил сделать это за 366,5 млн гривен, а первоначальная сумма тендера составляла 460 млн гривен.

Напомним, что за эту сумму «Киевпастранс» планирует получить 1500 комплектов систем и 300 приборов инспекции. Поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается уже до конца текущего года — 20 декабря 2017 года, оставшиеся 1000 комплектов должны быть поставлены до 20 марта 2018 года.

Поставленные технические средства должны обеспечивать двухуровневую иерархическую архитектуру, верхний уровень которой представляет собой программно-технический комплекс сбора, хранения, обработки и передачи данных, а нижний уровень — программно-технический комплекс сбора и краткосрочного хранения данных. Этот уровень включает бортовые компьютеры с терминалом водителя, имеющих связь с сервером через GPRS/3G/4G, Wi-Fi и программное обеспечение, а также валидаторы проездных документов на подвижных единицах.

Валидаторы должны обеспечивать как бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов. Также предусмотрены отдельные приборы инспекции для кондукторов и контролеров, представляющие собой портативный мобильный терминал для контроля оплаты проезда и проверки проездных документов.

Напомним, что 17 января 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за внедрение единого электронного билета для общественного транспорта, что открыло возможность для реализации подобных проектов.

Источник: ProZorro