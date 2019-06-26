КГГА: С начала года электронным билетом оплачено более 28 млн поездок в общественном транспорте

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Киевская городская государственная администрация (КГГА) поделилась статистическими данными, позволяющими судить о популярности электронного билета, использующегося для оплаты проезда в общественном транспорте. Напомним, с февраля этого года система единого электронного билета работает в тестовом режиме (опытной эксплуатации, говоря словами разработчиков), а полноценный запуск намечен на эту осень.

З початку року у громадському транспорті Києва 27,8 мільйонів поїздок було оплачено за допомогою Єдиного електронного квитка. Найчастіше кияни використовують е-квиток у наземному транспорті. Опубліковано Дмитро Давтян Вівторок, 25 червня 2019 р.

Итак, с момента запуска этим способом в общественном транспорте украинской столицы было оплачено 27,8 млн поездок. Как отмечают в КГГА, чаще всего киевляне используют е-билет для оплаты проезда в наземном транспорте. Так, за время работы автоматизированной системы оплаты проезда в общей сложности 20,5 млн поездок в автобусах, троллейбусах и на фуникулере были оплачены безналичным способом.

Напомним, что сегодня оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте Киеве можно с помощью единого билета, транспортной карточки Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», бумажного билета с QR-кодом или QR-кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина. Чтобы осуществить оплату в салоне наземного транспорта нужно поднести карточку или билет к валидатору, а в метрополитене — к считывающему устройству на турникете.

Источник: КГГА