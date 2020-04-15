КГГА: С завтрашнего дня водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут измерять температуру, при превышении отметки 38 градусов и симптомах ОРВИ — отправят на госпитализацию





Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 16 апреля 2020 года водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру (дистанционным методом, с использованием бесконтактных термометров). Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, документ можно изучить по следующей ссылке.

Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля 2020 года на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками. Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура тела выше 37,5 градусов и присутствуют признаки острого респираторного заболевания, то человека протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправят на самоизоляцию. В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет тяжелые симптомы ОРВИ, то на пост вызовут бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации больного.

В КГГА также отметили, что лицам на самоизоляции и обсервации запрещено самовольно покидать места самоизоляции и обсервации. После окончания срока пребывания человек должен получить справку и предъявить ее на выезде с территории карантина, то есть из Киева.

Напомним, что в начале апреля власти Киева провели тендер на приобретение 400 видеокамер с функциями измерения температуры и распознавания лица, систему за 65 млн грн должны были установить до 25 апреля. Однако после проверки законности закупки Государственной аудиторской службой договор был расторгнут.

Источник: КГГА