Из-за неготовности метрополитена запуск системы е-билета перенесли на апрель 2020 года

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Как сообщалось ранее, на 1 ноября был запланирован запуск системы единого электронного билета в Киеве. Но реализовать данный проект к указанному сроку не удалось. Потому его внедрение перенесли на более поздний срок.

Как сообщил в недавнем интервью новый советник мэра Киева Максим Бахматов, теперь систему планируют запустить уже в апреле 2020 года. Причиной тому стала неготовность Киевского метрополитена к полноценному запуску системы.

«Сейчас мы отложили внедрение, в частности из-за неполной готовности метрополитена к запуску. Если наземный транспорт полностью готов, то метро — не очень. Поэтому мы должны всё доделать и с конца января 2020 начать финальное тестирование, а с апреля этого же года официально запустимся», — заявил Максим Бахматов.

Ранее мы уже сообщали, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) склоняется к тому, чтобы продлить тестирование системы е-билета на 3-6 месяцев. И теперь, судя по всему, чиновники определились со сроками этого тестирования и окончательного запуска системы.

А до того времени будут одновременно действовать и новый способ оплаты проезда в общественном транспорте, и старые.

Максим Бахматов также сообщил о необходимости провести аудит инициативы Kyiv Smart City, чтобы проверить, насколько честно на неё осваивали бюджет:

«Потрачены средства, приобретены программы, оборудование, камеры. Есть Smart City Forum в Киеве. Есть много аналитики, данных, которые теперь можно использовать. По эффективности использования ими средств — нужно провести аудит, запустить туда правоохранительные органы, чтобы они проверили законность принятия решений. Если воровали — кто-то должен сесть, если не воровали — пусть подтвердят это. Если купили что-то крутое — молодцы, пусть тоже это подтвердят, если неэффективно потратили средства — пусть отвечают. Нормальный, прагматичный подход».

Источник: AIN