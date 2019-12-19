КГГА: турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях метро

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Буквально на днях киевлянин подсчитал, сколько власти уже потратили (800 млн грн) на многострадальный единый электронный билет Kyiv Smart Card, который все никак не могут запустить (уже прошло 2,5 года). Сейчас КГГА нацеливается на полноценный запуск системы в апреле 2020 года и делает все возможное, чтобы избежать очередного переноса. Очередные новости с полей принес директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, отрапортовав, что турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях метро.

«Город активно готовится к запуску коммерческий эксплуатации системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Основная работа сейчас сосредоточена в подземке. Турникеты для QR-билетов установлены на 39 станциях, на очереди — подключение. Автоматы самообслуживания уже установили на всех станциях и постепенно подключают к сети», — цитирует Назарова пресс-служба КГГА.

Назаров также отметил, что в наземном транспорте уже завершилось тестирование оплаты банковской карточкой и идет процесс согласования организационных вопросов с банками-партнерами.

Одновременно в честь сегодняшнего праздника (19 декабря — день памяти святого Николая Чудотворца) власти провели небольшую акцию, в рамках которой раздали транспортные карты Kyiv Smart Card с 10 бесплатными поездками первым пассажирам, рассчитавшимся утром за проезд наличными.

С начала года электронным билетом, который сейчас находится в тестовом режиме, в общественном транспорте пассажиры воспользовались 104,5 миллиона раз. Транспортные карты Kyiv Smart Card приобрели 257 000 киевлян. Еще 155 000 пользуются приложением Kyiv Smart City, в котором есть возможность пополнить транспортную карту, отслеживать свои поездки и купить одноразовый QR-билет.

Напомним, осенью была запущена специальная онлайн-карта со всеми точками, где можно купить/пополнить электронный билет. При этом возможность пополнения Kyiv Smart Card на всех станциях метро обещали обеспечить еще в ноябре, но пока карточку можно пополнить только на 13 станциях.

Источник: КГГА