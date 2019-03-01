КГГА собирается покрыть бесплатной Wi-Fi сетью территорию Киева, скоро будет объявлен конкурс для поиска инвесторов

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Киевская городская государственная администрация запланировала строительство масштабной сети Wi-Fi на территории Киева для обеспечения скоростного доступа к интернету киевлян и гостей столицы. К реализации проекта привлекут инвесторов, которых будут искать с помощью соответствующих конкурсов.

По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети для предоставления мультисервисных услуг путем размещения точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины — нежилых домах, инженерных и других сооружениях.

Заказчиком строительства определено специализированное коммунальное предприятие «Киевтелесервис». Подготовительные прединвестиционные работы будет осуществлять коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство».

«Реализация проекта позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета.» — отметили в КГГА.

Напомним, что в рамках инициативы Kyiv Smart City с 2017 года начато строительство сети Wi-Fi в туристических местах столицы. На сегодня бесплатный доступ к сети интернет KyivSmartCity присутствует на 11 локациях, включая Андреевский спуск, Контрактовую, Михайловскую, Софиевскую и Почтовую площади, Майдан Незалежности, парк Шевченко, Золотые Ворота, Дворец спорта, Дворец «Украина» и НСК «Олимпийский».

Источник: КГГА