KGI Securities: Новые iPhone получат целый ряд цветовых вариантов, включая золотой, голубой, красный и… оранжевый!

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

По данным известного инсайдера Мин-Чи Куо, компания Apple не только представит новые модели смартфонов с более производительными аппаратными платформами, но и предложит покупателям новые цветовые варианты оформления. Таким образом уже в сентябре вдобавок к привычному черному, белому и золотому варианту могут также появиться голубые, красные и оранжевые iPhone.

Аналитик KGI Securities также уточнил свои предыдущие прогнозы по поводу смартфонов iPhone 2018 модельного года. Он уверен, что увеличенная 6,5-дюймовая версия OLED-смартфона iPhone X Plus получит ценник на уровне $1000, улучшенный 5,8-дюймовый OLED-смартфон iPhone X оценят в $900, а за наиболее доступный 6,1-дюймовый IPS-смартфон iPhone 9 будут просить от $700 и выше.

По его убеждению, премиальные аппараты iPhone X / X Plus получат дополнительный «золотой» вариант к текущему черному и белому, а вот iPhone 9 будут выпускать сразу в пяти цветах — черном, белом, голубом, красном и оранжевом.

Отметим, что выпуск ярких разноцветных смартфонов не является для Apple чем-то новым, аналогичной «веселой» гаммой отличалась уже отмененная линейка смартфонов iPhone 5C.

Мин-Чи Куо считает, что после выхода всех трех моделей iPhone на рынок, бюджетная LCD-модель получит порядка 55% продаж, тогда как остальные 45% придутся на более дорогую пару iPhone X / X Plus. Данный прогноз достаточно логичен, так как на более доступную модель в первую очередь обратит внимание массовый рынок, тогда как премиальные смартфоны будут выбирать так называемые «early adopters». По прогнозам суммарные продажи iPhone в четвертом квартале 2018 года заметно вырастут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составят порядка 70 млн штук.

Источник: 9to5mac