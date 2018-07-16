Киберполиция Украины отметила увеличение в 2018 году количества правонарушений в сфере платежных систем и кибербезопасности [инфографика]

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За первые шесть месяцев текущего года работники Департамента киберполиции Украины сопровождали более четырех тысяч уголовных правонарушений в сфере противодействия киберпреступности, при этом 2,3 тыс. из них было открыто на протяжении 2018 года.

По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, среди основных направлений деятельности подразделения следует отметить положительную работу по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности, платежных систем, электронной коммерции и борьбу с преступлениями в сфере распространения противоправного контента. Вместе с тем он отметил стремительное увеличение количества уголовных правонарушений в сфере платежных систем и кибербезопасности в летний период.

В частности, в сфере кибербезопасности было зафиксировано 810 криминальных правонарушений, из которых больше всего (723) было зафиксировано по статье 361 «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Доля раскрытия таких правонарушений составила 95,2%, при этом Киберполиция Украины поучаствовала в 8 международных мероприятиях по пресечентю соответствующих нарушений.

В сфере нелегального контента и телекоммуникаций было зафиксировано 515 криминальных правонарушений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В сфере платежных систем Киберполиция Украины зафиксировала 1336 правонарушений, что в 1,4 раза больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Напомним, в начале года Киберполиция Украины задержала организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche». Кроме того, недавно работники киберполиции в партнерстве с CiscoTalos предупредили распространение на территории Украины вредоносного программного обеспечения «VPNFilter».\

Также, 27 июня 2018 июля, работники Киберполиции Украины прекратили деятельность одного из крупнейших онлайн-кинотеатров «onlinefilm».

Источник: Киберполиция Украины