«Киевcтар» подключил к сети 4G ещё 196 населенных пунктов в 8 областях

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Оператор сотовой связи «Киевcтар» сообщил о расширении своей сети связи 4G в Луганской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Связь нового поколения появилась в таких городах как Волочиск, Северодонецк, Надворная, Новояворовск, Золотоноша, Тячев, Иршава, Чонгар, Трускавец, Коростышев. Всего в зону покрытия добавлено 196 новых населённых пунктов в указанных областях. В результате, общее количество населенных пунктов, где доступна связь 4G от «Киевстар», выросло до 3606. Это территория, где проживает около 21 млн жителей Украины. Ознакомиться с картой покрытия связи 4G от «Киевcтар» можно на официальном сайте оператора.

Добавим, для всех абонентов «Киевстар» до 14 января 2019 года действует акционное предложение, по которому в сети 4G трафик передачи данных предоставляется неограниченно – без списания мегабайтов.

Проверить, поддерживает ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов * 245 * 5 # — для проверки смартфона; * 245 * 4 # — для проверки SIM-карты. Напомним, что в 4G-сетях средняя скорость выше в 16 раз, а задержка в передаче данных (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с 3G.