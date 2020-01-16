«Киевметрострой»: Сроки завершения строительства метро на Виноградарь переносятся на год

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Сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на один год. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой», которое является генподрядчиком проекта.

«Сорваны сроки на год. На год переносится пуск», — подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается и главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

«Я думаю, что не будет завершено строительство согласно запланированным срокам. На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев», — заявил главный инженер.

Он отметил, что сейчас ведутся работы не в полном объёме.

Судя по всему, проблемы имеют политический характер. 17 декабря 2019 года акционеры совета ПАО «Киевметрострой» решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и выбрать её новый состав. В результате новый наблюдательный совет освободил от должности генерального директора Василия Кобыля и назначила на его место нового руководителя — Александра Метелицу. Причиной смены руководства назывались неудовлетворительные темпы строительства метро. Но в конце декабря 2019 года Министерство юстиции возобновило Василия Кобыля в должности генерального директора ПАО «Киевметрострой». После этого проблемы ещё больше усугубились, что и влечёт за собой срыв сроков сдачи метро на Виноградарь.

«С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаём от графика», – добавил Евгений Шатайкин.

Источник: «Экономическая правда»