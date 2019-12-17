Киевлянин подсчитал, сколько власти уже потратили на электронный билет Kyiv Smart Card





Полноценный запуск системы единого электронного билета Kyiv Smart Card должен был состояться 1 ноября, но незадолго до этого долгожданного события пришли неутешительные новости об очередном переносе сроков и без того настрадавшегося от различных проблем проекта. Последнее, что мы слышали по новым срокам запуска Kyiv Smart Card — апрель 2020 года. Тем временем, система продолжает работать в тестовом режиме (опытной эксплуатации, говоря словами разработчиков), причем зачастую в ее работе возникают разного рода проблемы.

Очевидно, что на доведение Kyiv Smart Card до полной готовности потребуется еще определенная сумма денег из бюджета. Между тем, киевлянин Виталий Селик решил провести анализ и подсчитать, сколько уже было потрачено на реализацию проекта. В рамках соответствующего анализа он внимательно изучил все тендеры на внедрение е-билета в городе Киеве. Ссылкой на соответствущую таблицу в Google Drive со всеми тендерами он поделился на своей страничке в Facebook.

По подсчетам пользователя, к настоящему моменту власти Киева уже потратили ни много ни мало — 800 млн грн. Это за 2,5 года. Из проведенного анализа также можно узнать, что почти половина из этой суммы (365 млн) ушла на закупку 1500 комплектов валидаторов (для 1500 единиц общественного транспорта), еще 100 млн — на системы управления и контроля, печатное и графическое оборудование и оборудование для автоматизации офиса и обработки информации.

Источник: Facebook