Киевстар огласил результаты деятельности за 2 квартал 2019 года: количество активных дата-клиентов выросло на 16%, использование мобильного трафика — на 85%
Оператор мобильной связи Киевстар огласил результаты деятельности за второй квартал текущего года. По данным компании, скоростной мобильный интернет Киевстар уже доступен почти 70% населения Украины, 4G-сеть оператора охватила уже 6609 населенных пунктов страны.
В сравнении с 2 кварталом 2018 года количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика — на 85%. Что интересно, уже более 50% дата-трафика абоненты используют в сети 4G. Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 квартале 2019 года, в среднем, использовано 571 мин на абонента – это один из самых высоких показателей среди стран Европы. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 квартале 2018 года.
Количество абонентов, которые используют фиксированный интернет, во 2 квартале 2019 года достигло почти 1 млн, что на 11,5% больше, чем во 2 квартале 2018 года. Средний доход от абонента услуги «Домашний Интернет» увеличился на 4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 76 грн.
Общий доход компании во 2 квартале 2019 года увеличился на 24% в сравнении со 2 кварталом 2018 года, до 5,624 млрд грн, что обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.
Абонентская база во 2 квартале 2019 года составила 26,2 млн. Как ранее сообщала компания, в результате развития тарифных предложений с безлимитным трафиком, на телеком рынке Украины продолжается тенденция уменьшения использования абонентами нескольких SIM-карт. Также на телеком рынок влияют негативные демографические процессы.
Во 2 квартале 2019 Киевстар перечислил в бюджет Украины налогов и других платежей на общую сумму свыше 2 млрд грн. В том числе почти 250 млн грн уплачено за использование радиочастот. Чтобы обеспечить развитие 4G и качество мобильной связи, за истекший период Киевстар инвестировал 1,152 млрд грн, что на 24,3% больше, чем годом ранее. А за январь-июнь 2019 года капитальные инвестиции составили 2,134 млрд грн.
Ключевые показатели деятельности Киевстар во 2 кв 2019 в сравнении с 2 кв 2018:
|Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|2 кв. 2019
|2 кв. 2018
|2 кв 2019/2 кв 2018
|6 мес 2019
|6 мес 2018
|6 мес 2019/6 мес 2018
|Общий операционный доход
|5,624
|4,521
|24,4%
|10,750
|8,785
|22,4%
|Доход от услуг мобильной связи
|5,257
|4,200
|25,2%
|10,020
|8,149
|23,0%
|Доход от услуг фиксированной связи
|333
|297
|11,9%
|662
|593
|11,7%
|EBITDA
|3,656
|2,490
|46,8%
|6,880
|4,902
|40,3%
|Маржа EBITDA
|65,0%
|55,1%
|9,9 п.п.
|64,0%
|55,8%
|8,2 п.п.
|Капитальные затраты
|1,152
|927
|24,3%
|2,134
|1,614
|32,3%
|Мобильная связь
|Общий операционный доход
|5,248
|4,224
|24,2%
|10,020
|8,192
|22,3%
|В том числе от услуг передачи данных
|2,784
|1,574
|76,9%
|5,238
|2,915
|79,7%
|Абоненты (млн)
|26,2
|26,5
|(1,1%)
|В том числе мобильного интернета
|15,7
|13,5
|16,2%
|ARPU (грн)
|66
|52
|26,9%
|MOU (мин.)
|571
|580
|(1,5%)
|Использование дата-трафика (Мбайт/абонент)
|3,345
|1,811
|84,7%
|Фиксированная связь
|Общий операционный доход
|333
|297
|11,9%
|662
|593
|11,7%
|Операционный доход ШПД
|215
|185
|16,6%
|424
|366
|16,0%
|Абоненты ШПД (млн)
|1,0
|0,9
|11,5%
|ARPU ШПД (грн)
|76
|73
|4,4%
Источник: Киевстар