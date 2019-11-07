Киевстар запустил сеть для «умных» устройств NB-IoT еще в трех областях Украины

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Только вчера мы рассказали о том, что оператор мобильной связи Vodafone Украина подготовил собственную сеть «Интернета вещей» к коммерческому запуску, а сегодня своими успехами на данном поприще поделился Киевстар.

После тестирования в первом полугодии 2019 года Киевстар развернул технологию NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – сеть для «умных» устройств – в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Качество работы сети было проверено с использованием оборудования на четырех промышленных и муниципальных предприятиях, а также при участии предприятий ЖКХ, поставщиков тепла и водных ресурсов, IT-разработчиков оборудования для «интернета вещей».

В целом, с момента начала тестирования сеть NB-IoT уже пилотно работает на 28 фрагментах сети Киевстар в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Ключевой участник в цепочке тестирования IoT-сети – это «умный» счетчик, который осуществляет мониторинг качества электро-, теплосети и подачи воды или газа. Тестирование с использованием интеллектуальных счетчиков позволяет проверить полный цикл работы сети NB-IoT, оперативно выявить дефекты и устранить ошибки.

Одним из партнеров, который присоединился к тестированию сети в начале года и на базе которого Киевстар в дальнейшем развернул сеть NB-IoT, стала компания-разработчик IT-решений в сфере учета природных ресурсов «ИТР Украина». В качестве тестовых образцов специалисты подключили к сети NB-IoT на базе стандарта связи 4G (LTE) электронные счетчики показаний потребления газа, воды и электричества, данные с которых автоматически поступали на сервер компании «ИТР Украина».

В целом, по словам нескольких участников тестирования, экономия в проекте Smart Metering – «умные» датчики измерения потребления водных ресурсов — составляет около 17% всех операционных затрат предприятия. Экономия включает в себя сокращение расходов на оплату труда персоналу, топлива и обслуживание авто.

Источник: Киевстар