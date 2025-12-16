"Не паникуйте": в Sapphire советуют подождать собирать ПК, рынок памяти стабилизируется через полгода

PR-менеджер Sapphire Эдвард Крисслер призвал геймеров не поддаваться паническим покупкам компьютерных комплектующих, несмотря на тревоги из-за цен и доступности компонентов. По его словам, рынок стабилизируется в течение 6-8 месяцев, поэтому спешить с покупками сейчас не стоит.

В последнее время из-за слухов о возможном подорожании ПК-комплектующих многие пользователи скупают видеокарты и память «про запас», опасаясь упустить выгодный момент. В интервью HUB, во время часового подкаста, Крисслер обсудил ситуацию с видеокартами, памятью, архитектурой RDNA 4 и ИИ, но особое внимание обратил именно на рынок оперативной памяти.

«На рынке сейчас много неопределенности… Эта неопределенность будет вредить геймерам в течение шести месяцев. Но я действительно верю, что через 6-8 месяцев рынок начнет стабилизироваться», — заявил Эдвард Крисслер.

Он сравнил текущую ситуацию с DRAM с «тарифной эпохой» начала года. Тогда страх и слухи вызвали волну панических покупок, хотя реальная проблема заключалась не столько в самих тарифах, сколько в неопределенности вокруг них. По словам Крисслера, сейчас рынок памяти находится в похожем состоянии, и геймерам не стоит поддаваться эмоциям, даже несмотря на прогнозы об ухудшении ситуации с DRAM в 2026 году и ее затягивании до 2027-2028 годов.

«Надо прекратить панику… Не покупайте, потому что «надо купить». Отложите деньги. Расслабьтесь. Поиграйте в игры. Наслаждайтесь системой, которая у вас есть сейчас», — подчеркнул он.

Крисслер также напомнил, что геймерское сообщество не раз проходило через сложные периоды. Самый яркий пример — криптобум, когда видеокарты не только резко подорожали, но и почти исчезли из продажи. Несмотря на это, пользователи адаптировались и пережили кризис. Со временем ситуация нормализовалась. Также можно вспомнить ситуацию с высоким спросом на накопители из-за криптовалюты Chia.

В то же время Крисслер признает, что даже после начала стабилизации рынка понадобится время, чтобы цены и доступность вернулись к привычному уровню. Вместе с тем, как представитель компании, продающей видеокарты, Крисслер подчеркивает: он не хочет, чтобы геймеры покупали новые видеокарты или процессоры с перепугу, если уже имеют мощное железо из предыдущих поколений. По его мнению, лучше дождаться «настоящего апгрейда», чем каждый год тратить деньги на очередной «лучший игровой процессор» или «топовую видеокарту».

Итак, несмотря на напряженную атмосферу вокруг рынка комплектующих для ПК, в Sapphire считают, что ситуация скоро стабилизируется, а паника лишь вредит геймерам. Оправдаются ли прогнозы Крисслера, покажет время.

В то же время стоит напомнить, что производители ноутбуков и ПК уже готовятся к повышению цен на свою продукцию на 20% в этом и следующем месяцах. Даже AMD предупреждает о повышении цен на процессоры и видеокарты. Поэтому в ожидании улучшения ситуации надо быть осторожным, чтобы не упустить лучший момент для покупки.

