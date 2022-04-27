Китай разработает систему мониторинга и защиты от астероидов. Первые испытания пройдут в 2025 году

Китай планирует создать систему мониторинга и защиты от астероидов, и провести первый провести технический эксперимент уже в 2025 году. Об этом заявил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA), пишет Global Times.

Эксперты отметили, что китайская система защиты от астероидов может стать важным дополнением в борьбе с угрозами столкновения астероидов с Землей (зонд NASA DART, запущенный в ноябре 2021 года, должен осенью 2022 года врезаться в 160-метровый спутник астероида (65803) Дидим с целью изменения орбиты).

В рамках этого проекта сделают каталогизацию и анализ астероидов, представляющих угрозу для космической деятельности человечества. А затем разработают соответствующие технологии для устранения этих угроз.

По данным Global Times, CNSA разрабатывает программное обеспечение для моделирования возможного столкновения с астероидами, сближающимися с Землей, и организует репетиции защиты.

Сун Чжунпин, военный эксперт и космический наблюдатель, заявил, что США и россия также создают системы мониторинга астероидов. Их может дополнить китайская система космической обороны.