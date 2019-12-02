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Китай ввел обязательное сканирование лиц новых абонентов мобильной связи

Китай ввел обязательное сканирование лиц новых абонентов мобильной связи

Китай ввел обязательное сканирование лиц новых абонентов мобильной связи


Особые успехи Китая во внедрении технологий слежки распознавания лиц ни для кого не являются новостью. Поднебесная в этом направлении преуспела как ни одна другая страна мира благодаря многочисленным инициативам — о многих мы рассказывали в наших новостях, а нашумевшей системе социального рейтинга у нас посвящен отдельный большой материал. Очередной шаг в рамках построения китайской империи «цифровой антиутопии» — обязательное сканирование лиц абонентов мобильной связи.

Мы рассказывали об этой инициативе в начале октября, но только 1 декабря изменения официально вступили в силу. Чтобы получить SIM-карту в Китае, теперь нужно пройти сканирование лица. До этого момента хватало паспорта и фотографии. Таким образом, Китай стал первой страной, обязывающей своих граждан предоставлять биометрические данные для подключения обычной услуги.

Китайские власти объясняют необходимость введения этих изменений заботой о гражданах, а именно «защитой прав и интересов граждан в киберпространстве и борьбе с мошенничеством». Помимо введения обязательного сканирования лица, вводится запрет передавать свою SIM-карту другим людям.

На фоне этого сомнительного новшества недавняя инициатива украинских властей ввести обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи, которую, к слову, под давлением общественности, отозвали для доработки, представляется детским лепетом.

Источник: AFP

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