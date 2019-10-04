С 1 декабря китайские мобильные операторы будут обязаны сканировать лица пользователей при выдаче сим-карт

Как сообщается, новые условия подключения жителей Китая к мобильной связи начнут действовать с 1 декабря 2019 года. Таким образом, Китай станет первой страной, обязывающей своих граждан сдавать биометрические данные для подключения той или иной услуги, указывают журналисты. Отметим, что в настоящее время для получения сим-карты необходимо предоставить ID-карту, а также сфотографироваться.

Китайские власти заявили, что новые меры связаны с «защитой прав и интересов граждан в киберпространстве и борьбе с мошенничеством». По словам чиновников, сканирование лица позволит задействовать при проверке предоставленных документов технологию распознавания лиц, которая будет сверять лицо человека с фотографией, привязанной к ID-карте, более надежно, чем при нынешней ручной сверке.

Источник: hightech.fm