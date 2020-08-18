Китайская компания CATL работает над созданием более дешевых батарей для электромобилей без никеля и кобальта в составе

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Китайский производитель аккумуляторов CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) объявил о разработке батарей для электромобилей, в которых не будет использоваться никель и кобальт. Исключение этих недешевых металлов из батарей позволит заметно снизить их стоимость, а значит и цену электромобилей. К сожалению, стоимость новинки и время ее выхода на рынок пока не озвучивается.

Никель и кобальт являются ключевыми элементами электромобильных батарей, поэтому полностью избавиться от этих элементов хотят многие производители, включая Tesla. На данный момент сделать это пока не удается, хотя Panasonic и LG Chem все же выпускают батареи типов NCA (никель-кобальт-алюминий) и NCM (никель-кобальт-марганец) со сниженной долей кобальта.

В данный момент компания CATL производит батареи типов NCM и LFP (литий-железо-фосфат) для Tesla, Toyota, Honda, Volkswagen, Daimler и других заказчиков.

Напомним, что китайская компания CATL тесно сотрудничает с американским производителем электромобилей Tesla. Именно эту компанию Илон Маск выбрал партнером для поставки батарей для «китайских» экземпляров Tesla. Обе компании также работают над проектом более дешевой и долговечной батареи, рассчитанной на миллион миль пробега.

Источник: Autoblog