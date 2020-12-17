Китайская станция «Чанъэ-5» успешно доставила грунт с неизведанной области Луны на Землю





16 декабря возвращаемая капсула китайской миссии «Чанъэ-5» с добытым на Луне грунтом совершила успешную посадку в заснеженной Внутренней Монголии. Таким образом, Китай стал третьей после США и СССР страной, которой удалось взять и доставить на Землю образцы лунного грунта (в последний раз это делала советская автоматическая станция «Луна-24» в 1976 году). Трансляция посадки велась на Youtube.

Беспилотная станция «Чанъэ-5», состоящая из четырех аппаратов, стартовала 23 ноября 2020 года и выполнила программу миссии за три недели. 1 декабря посадочный и взлетный модули «Чанъэ-5» прилунились к северу от вулкана Пик Рюмкера для забора грунта и выполнения ряда исследований на поверхности спутника, а 6 декабря взлетный модуль успешно состыковался со служебным модулем на окололунной орбите, после чего успешно прошла процедура перемещения собранных образцов грунта в возвращаемую капсулу. 12 декабря служебный модуль направился к Земле, а 16 декабря, оказавшись на расстоянии пять тысяч километров от нашей планеты, отстрелил возвращаемую капсулу. В 19:33 по Киеву она вошла в атмосферу планеты со скоростью около 11,2 километров в секунду, а спустя 26 минут на парашютах мягко приземлилась в хошуне Сыцзыван (Внутренняя Монголия).

После приземления поисковая группа определила ее местоположение и передала капсулу в лабораторию, где будет произведен ее разбор и оценка «улова». Китай надеялся собрать до четырех килограммов реголита из молодого вулканического пика Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Ожидается, что анализ этих образцов, взятых из неизведанной ранее области, позволит человечеству узнать больше об эволюции и происхождении Луны и Земли.

Следующий на очереди — аппарат «Чанъэ-6». Миссия состоится в 2023–2024 годах. По конструкции «Чанъэ-6» в целом повторяет «Чанъэ-5», но станция должна будет собрать образцы грунта уже из полярной области Луны.