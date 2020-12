Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]

Минувшие выходные выдались крайне богатыми на интересные космические новости, о которых мы и расскажем в этом мини-дайджесте.

5 декабря 2020 года межпланетная станция «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) успешно сбросила герметичную капсулу, содержащую в себе грунт астероида Рюгу, в атмосферу Земли, а спустя несколько часов та совершила посадку в расчетной зоне на полигоне Вумера в Австралии. Трансляция посадки велась на YouTube-канале японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Миссия «Хаябуса-2» стартовала в конце 2014 года, в середине 2018 года станция прибыла к 500-метровому околоземному астероиду (162173) Рюгу. Научная программа станции также включала в себя забор грунта с поверхности и из подповерхностных слоев астероида с последующей доставкой собранного вещества в герметичной возвращаемой капсуле на Землю. Около года станция возвращалась к Земле, в конце ноября — начале декабря 2020 года она совершила пять маневров коррекции траектории, а 5 декабря успешно выполнила доставку капсулы.

We observed the capsule re-entry from around Coober Pedy, with the assistance of Curtin Observatory. The observation was successful & here is our image!https://t.co/KTdV0G9moU Credit: Curtin University, Kouchi University of Technology, Nihon University, Ibaraki University, JAXA pic.twitter.com/qTFW8I8UD9 — [email protected] (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

«Хаябуса-2» — вторая миссия Японии по доставке на Землю вещества астероида и первая программа исследования астероида спектрального класса С. Они, как считается, образовались на заре Солнечной системы и содержат в себе исходный строительный материал. По одной из версий, жизнь на молодой Земле зародилась, поскольку астероиды занесли на нее органические соединения и воду. Также, сравнив результаты анализа грунта разных астероидов, ученые рассчитывают выяснить основные отличия между астероидами.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd — [email protected] (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

В ближайшее время капсулу доставят в чистую комнату, где будет произведен ее разбор и оперативный анализ стравленного газа, который мог выделиться из вещества Рюгу до момента взаимодействия с атмосферой Земли. Сам контейнер в полностью запечатанном виде отправят чартером в Японию — его вскроют в условиях вакуума в конце декабря с последующим всесторонним изучением добытого вещества.

Сама «Хаябуса-2» продолжила свое путешествие — станция успешно совершила манёвр отдаления от Земли в ближайшие десять лет исследует еще два околоземных астероида.

Остается добавить, что «Хаябуса-2» — не единственная действующая программа по доставке на Землю проб грунта с околоземного астероида. В середине октября станция NASA OSIRIS-REx собрала достаточное количество вещества с (101955) Бенну, его доставят в герметичной капсуле на Землю к 2023 году.

«Чанъэ-5»

6 декабря 2020 года в 23:40 по Киеву состоялась успешная стыковка взлетного и служебного модулей китайской лунной миссии «Чанъэ-5». Это впервые в истории человечества два беспилотных аппарата осуществили стыковку на окололунной орбите.

A great image here from the Chang'e-5 orbiter, showing the approaching ascent vehicle and a crescent Earth. CNSA/CLEP. pic.twitter.com/vpMF5ERd9D — Andrew Jones (@AJ_FI) December 5, 2020

После помещения контейнера с грунтом в возвращаемую капсулу служебный модуль проведет от 6 до 7 дней на окололунной орбите, после чего отправится к Земле и, оказавшись на расстоянии 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу, которая должна мягко приземлиться на парашютах в середине декабря. Планируется, что добытый на Луне грунт будет доставлен на Землю 16 декабря. В случае успеха миссии, Китай станет третьей после США и СССР страной, которой удастся осуществить сбор и доставку на Землю проб лунного грунта. Последняя попытка возвращения грунта с Луны была предпринята СССР в 1976 году.

Напомним, станция «Чанъэ-5», состоящая из четырех аппаратов, была запущена в космос 23 ноября, вечером 28 ноября модуль, вышел на окололунную орбиту, 1 декабря спускаемый и взлетный модули совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, а через пару дней взлетный модуль стартовал с Луны с двумя килограммами реголита.

Первый полет грузовой версии корабля Dragon 2 с 21-й миссией снабжения МКС в рамках 100-го запуска Falcon 9

6 декабря вечером компания SpaceX Илона Маска провела юбилейный, 100-й успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, ознаменовавший старт второй фазы контракта CRS — в рамках миссии снабжения к МКС впервые полетела грузовая модификация корабля Dragon 2. Как всегда, запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании.

SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль). 7 марта 2020 года стартовала миссия SpaceX CRS-20 — с последним полетом корабля Dragon первого поколения. Всего в рамках контракта CRS 1 было изготовлено 13 кораблей Dragon, в девяти миссиях корабль использовался повторно: 3 капсулы летали дважды и еще 3 капсулы — трижды.

Миссия CRS-21 знаменует переход к Cargo Dragon 2 и второй фазе контракта CRS — от пилотируемого Crew Dragon, использующегося для доставки астронавтов, грузовая версия отличается отсутствием кресел, систем жизнеобеспечения и системы аварийного спасения. В то же время грузовик Dragon второго поколения оснащается системой автоматической стыковки и предназначен для повторного использования до 5 раз, а его срок восстановления составляет менее 6 месяцев (в 2,5 раза меньше, чем у Dragon 1). Носовая часть Dragon 2 открывается, а не отстреливает при выведении на орбиту. Кроме того, Cargo Dragon 2 может доставить на МКС примерно на 50% больше груза, чем Cargo Dragon 1 — корабли следующих миссии после CRS-22 будут стыковаться с МКС не на 1 месяц, а на три.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с площадки LC-39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 6 декабря в 18:17 по киевскому времени. Это 24-й запуск SpaceX в 2020 году.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/cNL6t0LQ0g — SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Вторая ступень отработала штатно и вывела Dragon CRS-21 на расчетную орбиту. Он должен автоматически пристыковаться к МКС 7 декабря в 20:30 по Киеву. И это будет уже четвертая миссия SpaceX с полностью автоматической стыковкой после DM-1, DM-2, Crew-1.

На борту Dragon CRS-21 находится 2972 кг полезного груза. В герметичном отсеке находится 1882 кг груза (с учётом упаковки), в том числе:

Провизия и вещи для экипажа — 364 кг;

Материалы для научных исследований — 953 кг;

Оборудование для выхода в открытый космос — 120 кг;

Оборудование и детали станции — 317 кг;

Компьютеры и комплектующие — 46 кг.

Груз Роскосмоса — 24 кг.

Пожалуй, самый главный груз это Bishop — первый коммерческий модуль шлюза для МКС, созданный совместно NanoRacks, Thales Alenia Space и Boeing. Он имеет герметичный объем 4 кубических метра и весит 1059 кг.

Новый воздушный шлюз будет пристыкован к жилому модулю Tranquility американского сегмента МКС и в дальнейшем будет использоваться для развертывания небольших спутников.