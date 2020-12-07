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Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]

Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]

Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]


Минувшие выходные выдались крайне богатыми на интересные космические новости, о которых мы и расскажем в этом мини-дайджесте.

Путешествия «Хаябусы-2»

5 декабря 2020 года межпланетная станция «Хаябуса-2» (Hayabusa-2) успешно сбросила герметичную капсулу, содержащую в себе грунт астероида Рюгу, в атмосферу Земли, а спустя несколько часов та совершила посадку в расчетной зоне на полигоне Вумера в Австралии. Трансляция посадки велась на YouTube-канале японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]

Миссия «Хаябуса-2» стартовала в конце 2014 года, в середине 2018 года станция прибыла к 500-метровому околоземному астероиду (162173) Рюгу. Научная программа станции также включала в себя забор грунта с поверхности и из подповерхностных слоев астероида с последующей доставкой собранного вещества в герметичной возвращаемой капсуле на Землю. Около года станция возвращалась к Земле, в конце ноября — начале декабря 2020 года она совершила пять маневров коррекции траектории, а 5 декабря успешно выполнила доставку капсулы.

«Хаябуса-2» — вторая миссия Японии по доставке на Землю вещества астероида и первая программа исследования астероида спектрального класса С. Они, как считается, образовались на заре Солнечной системы и содержат в себе исходный строительный материал. По одной из версий, жизнь на молодой Земле зародилась, поскольку астероиды занесли на нее органические соединения и воду. Также, сравнив результаты анализа грунта разных астероидов, ученые рассчитывают выяснить основные отличия между астероидами.

В ближайшее время капсулу доставят в чистую комнату, где будет произведен ее разбор и оперативный анализ стравленного газа, который мог выделиться из вещества Рюгу до момента взаимодействия с атмосферой Земли. Сам контейнер в полностью запечатанном виде отправят чартером в Японию — его вскроют в условиях вакуума в конце декабря с последующим всесторонним изучением добытого вещества.

Сама «Хаябуса-2» продолжила свое путешествие — станция успешно совершила манёвр отдаления от Земли в ближайшие десять лет исследует еще два околоземных астероида.

Остается добавить, что «Хаябуса-2» — не единственная действующая программа по доставке на Землю проб грунта с околоземного астероида. В середине октября станция NASA OSIRIS-REx собрала достаточное количество вещества с (101955) Бенну, его доставят в герметичной капсуле на Землю к 2023 году.

«Чанъэ-5»

6 декабря 2020 года в 23:40 по Киеву состоялась успешная стыковка взлетного и служебного модулей китайской лунной миссии «Чанъэ-5». Это впервые в истории человечества два беспилотных аппарата осуществили стыковку на окололунной орбите.

После помещения контейнера с грунтом в возвращаемую капсулу служебный модуль проведет от 6 до 7 дней на окололунной орбите, после чего отправится к Земле и, оказавшись на расстоянии 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу, которая должна мягко приземлиться на парашютах в середине декабря. Планируется, что добытый на Луне грунт будет доставлен на Землю 16 декабря. В случае успеха миссии, Китай станет третьей после США и СССР страной, которой удастся осуществить сбор и доставку на Землю проб лунного грунта. Последняя попытка возвращения грунта с Луны была предпринята СССР в 1976 году.

Напомним, станция «Чанъэ-5», состоящая из четырех аппаратов, была запущена в космос 23 ноября, вечером 28 ноября модуль, вышел на окололунную орбиту, 1 декабря спускаемый и взлетный модули совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, а через пару дней взлетный модуль стартовал с Луны с двумя килограммами реголита.

Первый полет грузовой версии корабля Dragon 2 с 21-й миссией снабжения МКС в рамках 100-го запуска Falcon 9

6 декабря вечером компания SpaceX Илона Маска провела юбилейный, 100-й успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, ознаменовавший старт второй фазы контракта CRS — в рамках миссии снабжения к МКС впервые полетела грузовая модификация корабля Dragon 2. Как всегда, запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале компании.

SpaceX доставляет грузы на Международную космическую станцию в рамках контракта NASA Commercial Resupply Services (CRS), используя связку из ракеты-носителя Falcon 9 и грузового корабля Cargo Dragon (в декабре 2017 года в рамках миссии CRS-13 состоялся первый запуск, в котором повторно использовали одновременно РН и корабль). 7 марта 2020 года стартовала миссия SpaceX CRS-20 — с последним полетом корабля Dragon первого поколения. Всего в рамках контракта CRS 1 было изготовлено 13 кораблей Dragon, в девяти миссиях корабль использовался повторно: 3 капсулы летали дважды и еще 3 капсулы — трижды.

Миссия CRS-21 знаменует переход к Cargo Dragon 2 и второй фазе контракта CRS — от пилотируемого Crew Dragon, использующегося для доставки астронавтов, грузовая версия отличается отсутствием кресел, систем жизнеобеспечения и системы аварийного спасения. В то же время грузовик Dragon второго поколения оснащается системой автоматической стыковки и предназначен для повторного использования до 5 раз, а его срок восстановления составляет менее 6 месяцев (в 2,5 раза меньше, чем у Dragon 1). Носовая часть Dragon 2 открывается, а не отстреливает при выведении на орбиту. Кроме того, Cargo Dragon 2 может доставить на МКС примерно на 50% больше груза, чем Cargo Dragon 1 — корабли следующих миссии после CRS-22 будут стыковаться с МКС не на 1 месяц, а на три.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с площадки LC-39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал 6 декабря в 18:17 по киевскому времени.  Это 24-й запуск SpaceX в 2020 году.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Для этой миссии SpaceX использовала ракету Falcon 9 Block 5 B1058.4 с первой ступенью, которая ранее уже трижды летала в космос. И она поставила новый рекорд скорости повторного использования — четыре полета за 189 дней (предыдущий рекорд: 269).

Вторая ступень отработала штатно и вывела Dragon CRS-21 на расчетную орбиту. Он должен автоматически пристыковаться к МКС 7 декабря в 20:30 по Киеву. И это будет уже четвертая миссия SpaceX с полностью автоматической стыковкой после DM-1, DM-2, Crew-1.

На борту Dragon CRS-21 находится 2972 кг полезного груза. В герметичном отсеке находится 1882 кг груза (с учётом упаковки), в том числе:

  • Провизия и вещи для экипажа — 364 кг;
  • Материалы для научных исследований — 953 кг;
  • Оборудование для выхода в открытый космос — 120 кг;
  • Оборудование и детали станции — 317 кг;
  • Компьютеры и комплектующие — 46 кг.
  • Груз Роскосмоса — 24 кг.

Пожалуй, самый главный груз это Bishop — первый коммерческий модуль шлюза для МКС, созданный совместно NanoRacks, Thales Alenia Space и Boeing. Он имеет герметичный объем 4 кубических метра и весит 1059 кг.

Доставка вещества астероида Рюгу станцией «Хаябуса-2», стыковка взлетного и служебного модулей «Чанъэ-5» и первый полет грузовика Dragon 2 миссии SpaceX CRS-21 [Дайджест космических новостей за выходные]
Модуль Bishop при подготовке к запуску

Новый воздушный шлюз будет пристыкован к жилому модулю Tranquility американского сегмента МКС и в дальнейшем будет использоваться для развертывания небольших спутников.

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