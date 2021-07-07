Китайские астронавты впервые в истории страны совершили тандемный выход в открытый космос

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В минувшее воскресенье два китайских астронавта завершили работу за пределами китайской космической станции «Тяньгун». Это событие стало вторым выходом в открытый космос в истории Китая. К тому же, это был первый раз, когда китайские астронавты выполнили тандемный выход в открытый космос.

Астронавт Shenzhou-12 Лю Бомин покинул станцию ​​в 20:11 по восточному времени 3 июля (03:11 4 июля по Киевскому времени). Позже к нему присоединился член экипажа Тан Хунбо. Тем временем, командир миссии Хайшэн Не, оставался внутри модуля экипажа «Тяньхэ», чтобы обеспечивать им поддержку.

Два астронавта вышли на работу над роботизированной рукой модуля в китайских костюмах Feitian EVA нового поколения. Работы проводились на высоте около 380 км над поверхностью Земли. Установленные ими компоненты помогут в будущих миссиях, поскольку Китай надеется завершить строительство своей новой космической станции где-то в 2022 году. Лю и Тан вернулись в «Тяньхэ» примерно в 2:57 утра по восточному времени (09:57 по Киевскому времени), проведя в открытом космосе около семи часов.

«Безопасное возвращение астронавтов Лю Бомин и Тан Хунбо в основной модуль «Тяньхэ» знаменует собой полный успех первого выхода в открытый космос при строительстве космической станции в нашей стране», — говорится в заявлении Китайского агентства Manned Space Agency.

В последний раз китайский астронавт покидал космический корабль в 2008 году. Это был Чжиган Чжай. В результате, Китай стал третьей страной, совершившую выход в открытый космос.

Источник: Engadget