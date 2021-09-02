



Китайский онлайн-сервис такси DiDi продал долю в европейском сервисе аналогичной направленности Bolt за $590 млн. Издание The Telegraph считает, что это произошло из-за растущего давления со стороны китайских регуляторов.

В конце августа DiDi пересмотрела свои планы выхода на рынок Великобритании, т.к. в компании опасались, что у регулирующих органов Китая могут возникнуть претензии по поводу того, как DiDi обрабатывает и хранит данные клиентов. Проблемы с властями у DiDi начались после ее выпуска акций на Нью-Йоркской бирже после чего на компанию накатилась волна проверок регуляторов.

В The Telegraph считают, что таким образом власти демонстрируют, что будет происходить с технологическими компаниями, которые игнорируют новые правила отдавать предпочтение выпускать акции на внутреннем рынке. DiDi собиралась в ближайшие месяцы выйти на рынок Великобритании и Европы и уже купила несколько лицензий на предоставление сервиса. Но теперь компании придется отложить выход на европейский рынок по крайней мере на год, указывает The Telegraph.

Отметим, что DiDi купила долю в Bolt в 2017 году, когда компания еще называлась Taxify. Недавно Bolt получил 600 млн евро инвестиций на развитие, увеличив оценочную стоимость компании до 4 млрд евро. В свою очередь DiDi – это основанная в 2012 году китайская платформа, которая работает 16 странах мира. Она предоставляет сервис поиска такси через приложение, проката велосипедов и автомобилей, автобусных перевозок, а также доставки еды. В приложении DiDi зарегистрировано 493 млн пользователей и несколько миллионов водителей. Доход за 2020 год составил $21,6 млрд, прибыль – $1 млрд. Капитализация компании в 2021 году составила $68 млрд.

Ранее сообщалось, что DiDi собирается выйти на украинский рынок до конца текущего года, однако с учетом последних новостей сроки начала экспансии наверняка будут пересмотрены.

Источник: Liga.net, The Telegraph