Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли, сравнявшись по количеству запусков за этот год с американской компанией SpaceX

На прошлой неделе американская аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила последнюю ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками Iridium, доведя число запусков до впечатляющих восемнадцати – это больше половины всех (29) запусков США и более чем вдвое превосходит результат за 2016 год (8). Между тем, вчера поздно вечером Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-30». Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Запуск проводился при помощи ракеты «Чанчжэн-2С», которая была запущена с космодрома Сичан в Сычуане в 21:44 по киевскому времени (03:44 ночи 26 декабря по Пекину). Как сообщает GBTimes, это запуск стал для Китая восемнадцатым по счету за этот год. Таким образом, Китай сравнялся со SpaceX по количеству совершенных запусков в этом году. Столько же запусков в этом году совершила Россия. Впрочем, сегодня с Байконура должна стартовать ракета-носитель «Зенит-2SБ» с первым ангольским спутником «Ангосат». И если запуск состоится (пуск запланирован на 21:00 по Киеву), то у России будет 19 запусков.

Спутники «Яогань» предназначены для исследования поверхности Земли. Кроме того, их можно использовать при ликвидации последствий стихийных бедствий. Первый спутник «Яогань» был выведен на орбиту в 2006 году.

Источник: xinhuanet