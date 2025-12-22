Новости Украина 22.12.2025 comment views icon

Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года

Уже традиционно в декабре Uklon поделился итогам года по работе своих служб такси и доставки: к сожалению, статистики по гаджетам в этом году не было, но есть несколько других интересных показателей.

Километры, часы и самые активные дни

Всего в 2025 году украинцы проехали вместе с Uklon более 915 млн км в пределах 135 млн поездок. Вместе они заняли по времени более 30 млн часов, или 3 470 лет. Самая длинная поездка растянулась на 1075 км по маршруту Киев-Одесса-Житомир, но, к сожалению, ее стоимость не уточняется.

Наиболее активными днями по количеству поездок в этом году стали День Святого Валентина, Международный день борьбы за права женщин и день накануне, пятница перед Днем Независимости, а также Хэллоуин.

Пункт назначения — железнодорожный вокзал

Уже традиционно самым популярным пунктом назначения были железнодорожные вокзалы. Статистика согласуется для всех городов, за исключением Харькова: там чаще всего ездили на такси до ТРЦ Никольский.

Спрос имела и функция «Межгород», которая получила более 17 тысяч поездок в 2025 году: самыми популярными маршрутами были поездки из Белой Церкви в Киев и из Каменского в Днепр, а пик приходился на выходные.

Харьков заставляет ждать, а в Одессе любят женщин и животных

Пожалуй, самым интересным разделом в статистике является специфика пользования сервисом такси среди городов. Звания от Uklon распределились следующим образом:

  • Киев — Бизнес-город и Флагман безналички (наибольшая доля поездок классом «Бизнес» и безналичных оплат)
  • Одесса — Город-друг животных и Амбассадор класса «Женский» (наибольшая доля поездок с животными и, соответственно, поездок классом «Женский»)
  • Белая Церковь — Город наличных (наибольшая доля расчетов наличными)
  • Харьков — Город ожидания (самое длинное среднее время ожидания клиента после прибытия авто)
  • Черновцы — Самый пунктуальный город (наименьшее среднее время ожидания)
  • Херсон — Город 5-звездочных райдеров (самая высокая доля пятизвездочных отзывов о пользователях)
  • Кривой Рог — чемпион номинации Экспресс до дома (здесь водители чаще всего используют фильтр «Домой», который помогает им брать заказы по направлению своего места жительства)
  • Буковель — Чемпион микроавтобусов (каждая десятая поездка в пределах комплекса осуществляется микроавтобусом)
  • Львов — Столица забывчивости (самая высокая доля вещей, забытых в авто).

Рекордсмен чаевых оставил 46 000 грн в 2025 году

В дополнение к городским рекордам, Uklon отметил пользователей, которые продемонстрировали самую высокую активность в различных категориях:

  • Ловец промокодов: пользователь, совершивший 274 поездки со скидкой
  • Гуру фидбека: оставил за год 425 письменных отзывов о поездках
  • Самый требовательный райдер: обратился в службу заботы 186 раз
  • «Жить интересно»: клиент-любитель неожиданных приключений, который воспользовался услугой «Драйвер» 78 раз
  • Благотворитель: совершил 452 поездки с функцией «Регулярный донат», благодаря чему задонатил 94 тысячи гривен за год
  • Магнат чаевых: самый благодарный клиент за год оставил чаевых на сумму более 46 тысяч гривен
  • Водитель-отличник: получил 5435 оценок в 5 звезд

Вам доставка

Вместе со статистикой сервиса такси Uklon поделился данными по доставке. Вот несколько самых интересных фактов:

  • Сервис Uklon Delivery наиболее популярен среди киевлян, которые осуществляют более 50% всех доставок.
  • Чаще всего сервисом Delivery пользуются в обеденное время с 11:00 до 15:00.
  • В пятерке самых популярных заведений для заказов киевские Namelaka, Тесто, сыр и тетя Белла, Mimosa Brooklyn pizza Kyiv, Реберня на Арсенальной и Реберня на Спуске.
  • Самые активные дни года пришлись на праздники: День Святого Валентина, Международный день борьбы за права женщин и 7 марта, а также День матери и Хэллоуин.

Разговоры с поддержкой и находки

За 2025 год служба заботы Uklon потратила более 187 100 часов на обработку всех обращений — время, за которое можно было бы посмотреть режиссерскую версию трилогии «Властелин колец» 15,5 тысяч раз.

При этом самый длинный звонок со службой заботы длился 1 час 46 минут, а самым нестандартным запросом оказалась просьба чтобы в авто обязательно играла музыка — райдер перевозил пчел в ульях, поэтому музыка была нужна, чтобы пчелы могли уснуть.

Всего за год клиенты Uklon забыли и вернули из авто более 140 тысяч вещей.

Инклюзивность

В 2025-м Uklon продолжил развивать «Инклюзивный» класс авто для людей, которые пользуются креслом колесным. Сейчас класс насчитывает 9 инклюзивных авто, доступных в Киеве, Львове и пригородах. В течение года пользователи сервиса совершили около 13 тысяч поездок и преодолели более 135 тысяч километров. Чаще всего ездили в учреждения медицинской инфраструктуры, в кафе и рестораны, а также ТРЦ. Средняя дистанция такой поездки составляла более 10 км.

Напомним, что в 2025 году, Киевстар приобрел 97% корпоративных прав Uklon и начал торги на бирже Nasdaq под тикерами «KYIV»/»KYIVW» — это первая и единственная на сегодня компания с бизнесом исключительно в Украине, акции которой торгуются на бирже США.

Uklon запустил автоматические чаевые для водителей: максимум — ₴200 или 100% стоимости поездки

