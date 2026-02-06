tradfi
Клиенту отправили новый iPhone 17 Pro с пятнами и сорванной пломбой, а на обмене насчитали тройной задаток

Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток

Американский оператор AT&T оказался в центре громкого скандала после того, как пользователь Reddit под ником snlfanboy рассказал о своем опыте покупки якобы нового iPhone 17 Pro. По его словам, заказанный онлайн смартфон продавался как абсолютно новый. Однако он приехал с поврежденной заводской пломбой и заляпанным экраном, что прямо указывало на предварительное вскрытие коробки.


Очевидным шагом в такой ситуации выглядел бы простой обмен или возврат. Но реальность оказалась значительно хуже. Клиент утверждает, что вынужден был более 10 часов общаться со службой поддержки AT&T по телефону и вести многочисленные чаты в течение нескольких дней. На старте оператор отказал в замене, объяснив это тем, что заказ был оформлен онлайн.

Подержанный iPhone 17 Pro отправили под видом нового / Reddit

Ситуация обострилась еще больше, когда служба поддержки заявила, что не может доверять словам клиента, поскольку тот не имеет свидетелей или доказательств во время распаковки. Лишь после длительных споров AT&T согласился на обмен. Но тогда покупателя ждал новый удар — резкое изменение финансовых условий.

Первоначальный заказ включал $91,30 налога с продаж и $0 первого взноса. После оформления обмена за тот же iPhone 17 Pro и ту же опцию связи счет вырос до $107,80 налога, $165 первого взноса из-за так называемой «мягкой проверки кредитной истории», а общая сумма составила $272,80 — почти втрое больше. При этом пользователь отмечает: он не пропустил ни одного платежа, а условия с его стороны не менялись.


«С моей стороны ничего не изменилось. Никаких просрочек. Та же линия. То же устройство. Единственная разница — AT&T отправил мне открытый телефон. На коробке не было никакого уведомления о том, что устройство было вскрыто или проверено. Я просто хотел новый телефон, которому можно доверять. Зачем мне открытый и заляпанный смартфон, который мог быть возвращен?

Во время обмена они повторно запустили финансирование и навязали новые условия. Мой аккаунт уже две недели завис в подвешенном состоянии без нормального решения. Я отказался от новых условий финансирования, а телефон до сих пор не обозначили как «возвращенный» в портале AT&T, и мне не возместили уплаченный налог», — написал пользователь.

В комментариях на Reddit другие пользователи предположили, что iPhone 17 Pro могли ранее вернуть, отметив, что коробку не открывали, после чего невнимательный сотрудник AT&T поместил его в склад с «новыми» устройствами. Также прозвучал совет подать жалобу в Федеральную комиссию по связи США (FCC), что может помочь получить действительно новый смартфон на начальных финансовых условиях.

Источник: wccftech

