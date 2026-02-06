Клиенту отправили новый iPhone 17 Pro с пятнами и сорванной пломбой, а на обмене насчитали тройной задаток

Американский оператор AT&T оказался в центре громкого скандала после того, как пользователь Reddit под ником snlfanboy рассказал о своем опыте покупки якобы нового iPhone 17 Pro. По его словам, заказанный онлайн смартфон продавался как абсолютно новый. Однако он приехал с поврежденной заводской пломбой и заляпанным экраном, что прямо указывало на предварительное вскрытие коробки.





Очевидным шагом в такой ситуации выглядел бы простой обмен или возврат. Но реальность оказалась значительно хуже. Клиент утверждает, что вынужден был более 10 часов общаться со службой поддержки AT&T по телефону и вести многочисленные чаты в течение нескольких дней. На старте оператор отказал в замене, объяснив это тем, что заказ был оформлен онлайн.

Ситуация обострилась еще больше, когда служба поддержки заявила, что не может доверять словам клиента, поскольку тот не имеет свидетелей или доказательств во время распаковки. Лишь после длительных споров AT&T согласился на обмен. Но тогда покупателя ждал новый удар — резкое изменение финансовых условий.

Первоначальный заказ включал $91,30 налога с продаж и $0 первого взноса. После оформления обмена за тот же iPhone 17 Pro и ту же опцию связи счет вырос до $107,80 налога, $165 первого взноса из-за так называемой «мягкой проверки кредитной истории», а общая сумма составила $272,80 — почти втрое больше. При этом пользователь отмечает: он не пропустил ни одного платежа, а условия с его стороны не менялись.





«С моей стороны ничего не изменилось. Никаких просрочек. Та же линия. То же устройство. Единственная разница — AT&T отправил мне открытый телефон. На коробке не было никакого уведомления о том, что устройство было вскрыто или проверено. Я просто хотел новый телефон, которому можно доверять. Зачем мне открытый и заляпанный смартфон, который мог быть возвращен? Во время обмена они повторно запустили финансирование и навязали новые условия. Мой аккаунт уже две недели завис в подвешенном состоянии без нормального решения. Я отказался от новых условий финансирования, а телефон до сих пор не обозначили как «возвращенный» в портале AT&T, и мне не возместили уплаченный налог», — написал пользователь.

В комментариях на Reddit другие пользователи предположили, что iPhone 17 Pro могли ранее вернуть, отметив, что коробку не открывали, после чего невнимательный сотрудник AT&T поместил его в склад с «новыми» устройствами. Также прозвучал совет подать жалобу в Федеральную комиссию по связи США (FCC), что может помочь получить действительно новый смартфон на начальных финансовых условиях.

Источник: wccftech