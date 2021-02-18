КМДА: У Києві почали випробування білоруського електробусу МАЗ-303Е — він має батарею на 285 кВтч, запас ходу 300 км та коштує 15 млн грн





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що найближчі два дні на автобусних маршрутах столиці №24 і №55 працюватиме електробус МАЗ-303Е (але це дослідне випробування, не розраховане на перевезення пасажирів).

«Столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту – це є одним із пріоритетів міської влади. Головним критерієм при закупівлі є співвідношення «ціна – якість – комфорт». Проте є чинники, які ігнорувати на сьогодні вже не можливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробусу на маршруті загального користування для нас є важливим кроком», – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Олександра Густєлєва, зараз ідеться про електробус білоруського виробництва. Як виробникам електробусу, так і місту важливо подивитися: наскільки ефективно покаже себе електробус у роботі взимку за низької температури повітря. Заступник голови КМДА підкреслив, що йде мова саме про тестування, а не про закупівлю зазначеної моделі електробусу і саме у цього виробника.

До речі, це не перше тестове випробування електробусів у Києві. Минулого року в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва Skywell. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування з огляду на рельєф міста.

«Безперечними перевагами електробусів є їхня економічність в експлуатації і екологічність. Проте ціновий аспект треба теж враховувати. Наприклад, ціна цього електробусу становить близько 15 млн грн. Це більш ніж у два рази дорожче за схожий за параметрами дизельний автобус із двигуном Євро-5. Крім того, повноцінне впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту столиці нерозривно пов’язано зі створенням дороговартісної інфраструктури, яку треба будувати «з нуля». Це значне навантаження на міський бюджет», – наголосив Олександр Густєлєв.

Але місто рухається «в ногу з часом» і протягом 2021-2023 років заплановане поступове впровадження електробусів на маршрути КП «Київпастранс».

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх не треба повертати з бюджету міста, тому Київ докладе максимум зусиль, аби мати змогу придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках «зелених інвестицій».

Зазначимо, що новий електробус МАЗ-303Е від Мінського автозаводу виконаний на базі моделі автобусу МАЗ 303 третього покоління. Каркас електробусу виготовлений з нержавіючих труб, зовнішнє облицювання — алюміній і пластик. МАЗ 303Е10 має збільшену площу панорамного скління, в салоні підтримується мікроклімат завдяки наявності кондиціонера і опалювачів (вони теж електричні, а значить шкідливі викиди під час руху електробуса зведені до нуля). Водійське місце обладнане повністю цифровою панеллю приладів, електробус оснащений сучасними системами безпеки ECAS і EBS, встановлені датчики дощу і світла.

Габарити електробуса адаптовані під міське середовище — довжина складає — 12,43 м, ширина — 2,55 м, а висота — 3,3 м. У салоні розміщується 72 пасажири, з них 30 — на сидіннях. Електробус має 100% низьку підлогу, висота входу 320 мм від землі, а один з входів обладнаний відкидним пандусом для зручного входу маломобільних груп населення. Сидячі місця оснащені USB-роз’ємами для підзарядки смартфонів.

Модель оснащена німецьким електродвигуном ZF CeTrax потужністю 300 кВт і з низьким споживанням електрики. Запас ходу в 280-320 км забезпечують батареї ємністю 412 Ач (285 кВтг). При максимальному струмі приблизно в 200 ампер процес повної зарядки повинен зайняти приблизно 4 години, при 60-70 амперах — 8 годин. Батареї розраховані на 3000 циклів зарядки. Всього в електробуса 18 батарей: 12 на даху і ще 6 — в моторному відсіку. При такій кількості акумуляторів, вага електробуса всього на 500 кг вище, ніж дизельної моделі МАЗ 303.

Джерело: КМДА, МАЗ