Книга «Play Nice» с историей Blizzard от Джейсона Шрайера выйдет на украинском языке в 2025 году

Издательство Mal’opus работает над украинским переводом книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», которую написал игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

«Play Nice» посвящена истории компании Blizzard — от основания в 1991 году и до настоящего времени (во времена поглощения Microsoft). В некоторых интервью журналист уже поделился интересными историями: в частности о желании разработчиков создать новую RTS Starcraft или Warcraft и противодействие этому со стороны руководства.

Excited to announce that my next book is PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. It chronicles the 33-year history of one of gaming’s most fascinating companies, and it’ll be out on October 8. Preorder here: https://t.co/sdo1ZJWia7 pic.twitter.com/BmSLEpVfg4

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 5, 2024