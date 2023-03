Книга «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор» Джейсона Шрайера вышла в Украине

Украинское издательство MAL’OPUS выпустило книгу «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор» — ее автором является известный игровой журналист Джейсон Шрайер, тексты которого стабильно выходят в авторитетном американском издании Bloomberg. Оригинальная англоязычная версия книги — Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry — вышла в США и в ряде других англоязычных стран в мае 2021 года, и получила преимущественно одобрительные отзывы.

Украинское издание уникально тем, что для него предоставили комментарии три украинских разработчика из Frogwares, Remedy Entertaimnent и Bloober Team. Найти их цитаты вы сможете на обороте книги.

Впервые о намерении MAL’OPUS издать «Нажми Reset» на украинском стало известно в конце 2022 года — тогда же стартовали предварительные заказы. Сначала MAL’OPUS планировало выпустить книгу в продажу 31 января 2023, и вот сейчас с небольшим опозданием начались свободные продажи — желающие уже могут купить книгу на сайте за 390 гривен. Книга имеет формат 20х14 см и 360 страниц. Над украинской версией книги работала Елена Оксенич, известная переводами таких романов как «Американский психопат» Брета Истона Эллиса, «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, серия «Песочный человек» Нила Геймана и другие.

«Нажми Reset» — это уже вторая монументальная работа журналиста Джейсона Шрайера, известного своими скрупулезными расследованиями об условиях работы в различных студиях и истории разработки разнообразных видеоигр, после книги «Кровь, пот и пиксели», которая выворачивает наизнанку индустрию видеоигр и показывает, на какие жертвы идут разработчики, преданные своему делу.

Если в «Крови, поте и пикселях» Джейсон Шрайер он рассказывал о сложностях в разработке известных игр, то «Нажми Reset» концентрируется на судьбах отдельных разработчиков. Основываясь на эксклюзивных интервью, редактор Bloomberg рассказывает неизвестные широкой публике истории. Книга охватывает истории нескольких студий, закрытых по разным причинам, в частности выдающейся Irrational Games во главе с Кеном Левином, создавшей серию BioShock, студии Visceral Games, создателей Dead Space, не оправдавшей ожиданий корпоративных боссов; 38 Studios и разработчицы Kingdoms of Amalur, сгоревшей от амбиций некомпетентного руководства, и других. Кроме достаточно драматических историй здесь есть и проблески надежды: многие герои этой книги смогли восстановиться после ряда катастрофических карьерных сдвигов и найти себя в индустрии видеоигр.

Тираж украинского издания «Нажми Reset» — 3 000 экземпляров, поэтому не стоит затягивать с покупкой, тем более, что часть от продаж пойдет на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Мы уже готовим рецензию, поэтому не переключайтесь и следите за обновлением материалов на сайте.

So stoked to see my latest book come out in Ukraine. I'll be donating a chunk of the proceeds to support Ukrainian victims of the war https://t.co/8wHCyIh01o

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 26, 2022